Украинецът, който закла жена, плашел и съседите с нож

Украинецът, убил жена в София, е плашил и свои съседи с нож, преди полицията да го задържи. Това разказаха хора от квартала.

След като убил жената, младият мъж излязъл пред блока си. Започнал да вика и тропа. С камъни счупил прозорците на няколко коли. На други спукал гумите с ножа си. Използвал хладното оръжие и за да заплашва хората, които преминавали в района.

Именно те повикали полиция. "Тръгна към мен и ми посегна, изплаших се още преди да видя ножа - той такъв, с татуировки и дълга коса, викаше нещо, изглеждаше неадекватен", разказа една от заплашените жени. "Добре че от полицаите от 6-о РУ дойдоха бързо и го задържаха, можеше да убие още някого“, разказа жената.

По нейни думи едва след като бил задържан за вандалствата и заканите, станало ясно, че украинецът е убил жена в апартамента си. По първоначални данни тя също е чужденка. Причините за убийството й се изясняват.