Нови арести за убийството на Георги Кузев

Още трима тийнейджъри са привлечени като обвиняеми за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. БЛИЦ припомня, че за жестокото престъпление под стража са задържани петима души - две момичета и три момчета. Според разследващите Кузев е бил примамен на Младежкия хълм в града, след което е жестоко пребит и впоследствие починал.

От Окръжна прокуратура-Пловдив посочват, че повдигнат обвинение спрямо трима непълнолетни младежи - двама от тях на 17 г. и един на 15 г., за това, че на 04.08.2026 г. в гр. Пловдив, в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми на възраст от 14 до 17 г., привлечени към наказателна отговорност на 06.08.2026 г., като непълнолетни, но като са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, умишлено са умъртвили другиго - мъж на 37 г.

Убийството е извършено по особено мъчителен начин за убития, с особена жестокост, по хулигански подбуди и свързани със сексуалната ориентация подбуди. Престъплението е квалифицирано по чл.116, ал.1, т.6., т.11, вр. чл.115, вр. чл.63 от Наказателния кодекс.

Според събраните до момента доказателства, а именно анализ на показанията на свидетели и на приложени видеозаписи, както и от експертиза, според която по дрехите им са открити петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Тримата обвиняеми в четвъртък са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 48 часа. На 28 август 2026 г. Окръжна прокуратура- Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо всеки от тях.

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни лица - шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях по-рано е била взета от съда мярка за неотклонение “задържане под стража“. Продължават активните действия по разследването.