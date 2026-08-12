Майката на арестувания Ангел проговори за убийството на Младежкия хълм

Истински трусове разтърсиха обществеността след жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. В ефира проговори майката на единия от арестуваните непълнолетни младежи – Ангел, която хвърли зловеща светлина върху тайния живот на тийнейджърите. Гергана Папазова направи шокиращи признания за това, че синът ѝ е бил част от крайнодясна радикална организация. Тя обаче категорично твърди, че той се е опитал в последния момент да спре фаталния линч над невинния мъж.

„Това е секта и глутница, бандата се оказа по-силна от мен!“

Майката на задържания Ангел сподели през сълзи, че синът ѝ е членувал в скинарска организация от около година и половина. Жената признава, че опасната среда е оказала пагубно и силно негативно влияние върху младежа, превръщайки съучениците му в неконтролируема радикална общност.

„Това е глутница, това е секта! Те са секта! Изгубих го в тази среда, бандата се оказа по-силна от мен. До последно ми ги представяше като кротки агънца, а те са били чудовища“, изплака потресената Папазова в ефира на Би Ти Ви.

Молил ги за милост на хълма на смъртта

По думите на майката, Ангел е присъствал по време на бруталното нападение на Младежкия хълм на 4 август. Тя разкрива, че планът на тийнейджърите е бил единствено да „сплашат“ мъжа, но ситуацията бързо е ескалирала в неконтролируема садистична агресия. Според нейната версия, Ангел е останал в шок от случващото се, не е участвал в ударите, а напротив – молил е останалите да спрат кървавата разправа и да пощадят Георги.

„Опитвал се е да спре останалите младежи. Молил ги е да прекратят побоя, но никой не го е чул. Когато се прибра, осъзна какво е станало, плака много, успокоявахме се. Беше напълно потресен от стореното“, споделя разказа на сина си Папазова пред медиите.

Разследването се разраства: В телефона на Ангел открили и друг линч

Случаят придобива още по-скандални размери, след каквато при обиска в телефона на Ангел криминалистите са се натъкнали на видеоклип от друг брутален побой. Става въпрос за нападение от месец юли срещу двама граждани на Непал в Пловдив. Заради тези кадри прокуратурата е повдигнала обвинения за лека телесна повреда по хулигански подбуди на Ангел и неговия 18-годишен авер Теодор Велев.

Въпреки сериозните разкрития, Районният съд в Пловдив реши да пусне пълнолетния Теодор под парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният Ангел бе оставен под надзора на Детска педагогическа стая, тъй като няма доказателства, че двамата могат да се укрият или да извършат ново престъпление. Очаква се прокуратурата да протестира това решение пред Апелативния съд.

