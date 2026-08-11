Шефът на полицията в Пловдив: Белезници за още садистчетата!

Разследването на бруталното убийство, което шокира цяла България, се разраства с часове. Властите не изключват възможността в близките дни да бъдат закопчани още лица, а броят на непълнолетните садисти, отнели по нечовешки начин живота на Георги от Кричим, да нарасне. Пловдивската полиция вече проведе мащабна и светкавична акция, при която зад решетките бяха тикнати 10 тийнейджъри, но кървавият пъзел тепърва се нарежда. Това съобщи директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов.

Петима вече са с обвинения за убийство

Групата е примамила и нападнала жертвата на Младежкия хълм, като момчето е било подложено на немислими изтезания в продължение на часове. Дирекцията на МВР в Пловдив реагира мигновено след разкриването на престъплението, като всички 10 участници в нападението бяха арестувани при зрелищна полицейска операция.

Към момента прокуратурата е повдигнала тежки обвинения за умишлено убийство на петима от тийнейджърите, които се сочат за преки извършители на жестокостта. Разследващите продължават да нищят ролята на останалите задържани и именно затова се очакват още нови арести на съучастници.

Бандата е вилняла и преди: Побой над непалски граждани

В процеса на работа криминалистите се натъкнаха на още по-скандални разкрития за дейността на тийнейджърската банда. Оказа се, че Георги от Кричим не е единствената им жертва.

Разследването е документирало и друго тежко престъпление, извършено от същите непълнолетни лица само броени дни по-рано – брутален групов побой над непалски граждани, работещи в Пловдив. Вълната от насилие е била системна, а бездействието на институциите преди трагедията вече предизвика огромно обществено недоволство в региона.

