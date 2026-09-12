В търсене на лайкове: Младите се превърнаха в блуждаещи атоми с телефони
По думите на министър Георги Вълчев трябва да бъдат предоставени форми на себереализация на подрастващите
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По думите на министър Георги Вълчев трябва да бъдат предоставени форми на себереализация на подрастващите
Всички участници са установени, но жителите на „Люлин“ настояват за повече сигурност
Бандитчетата са пребили и непалци
Огнеборците твърдят, че един от водачите е обикалял нервно, а хора от „Ботунец“ са се стекли на мястото
6-годишно момиченце си отрязало косата заради тормоз в детска градина
Нови подробности изнесе заместник-директорът на СДВР ст. комисар Николай Пелтеков
Това е просто налудно
Той прекрачи границите на приемливото държание
Според него кризите и натрупаният стрес рушат психическото здраве
Според него, в обществото ни се е създала среда, която е "много хранителна" за подобна агресия
Намираме в период на сериозен социален и емоционален срив, каза социалният антрополог
С полицейска заповед тя е задържана за срок до 24 часа
"Имперските амбиции на Кремъл не се ограничават само до Украйна - те обхващат цяла Европа", заяви шефът на разузнаването на Украйна Кирило Буданов
Дежурният екип не съобщава за данни за физическа агресия върху пациентката
Карал сина си да бие дете
„Това не е игра. Не подминавай насилието, твоята реакция има значение” е надсловът на кампанията
Обикаля с голяма метална ножица из града и крещи на хората
Медиците обсъждали масово напускане
Екшънът се рaзигрa вчерa следoбед нa мaгистрaлa „Струмa“
Шампионът е в шок от агресията