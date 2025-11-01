Трус в Big Brother! Изгониха участник, причината е потресаваща

Диджеят Иван Абаджиев е изгонен от Big Brother заради агресивно поведение в Къщата. Той прекрачи границите на приемливото държание, след което беше изолиран от останалите съквартиранте и напусна риалити формата.

Гласуването за номинираните тази седмица продължава в приложението NOVA PLAY - вотът е положителен. За обичта на зрителите на NOVA все още се борят ловецът на духове Стефан, тираджията Калин, юристът Валентин и бившият военен Стоянов. Кой ще напусне ще разберем в края на лайв студиото?

Първото интервю на отпадналия Иван ще бъде в подкаста “Голямата сестра”. На какво се дължи агресивното му поведение в Къщата? Разкайва ли се за случилото се?

