Участник в "Игри на волята" се оказа милионер
Историята му е класически пример за преобръщане на съдбата
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Историята му е класически пример за преобръщане на съдбата
Той се отказа на въпрос за 10 бона
Свързанто е с голямата награда в играта
Първоначалният му късмет бе 250 лева
Той ще пее и на Новогодишния концерт отново в дует с Петя Буюклиева
Какво ще прави с парите си момчето
Водещият беше изумен и реагира веднага
Във вчерашния епизод д-р инж. Стефан Читаков блестя със смелост, хумор и впечатляващи знания
Благодарение на нейната изключителна формула корабите ще могат да запазят скоростта си на движение
Красимир Стойков отдавна иска да си пробва късмета в играта
И го каза съвсем откровено
Той прекрачи границите на приемливото държание
в началото водещиат почти му се скара
Каква е причината?
И се превърна в истинска звезда
Той разбра, че е направил много добра сделка
В шоуто участниците в надпреварата за 100-те бона трябваше да помогнат на любимите си хора,
Още с първата отворена кутия учасникът премахна от играта най-голямата сума от 100 бона
Той разказа интересна история от Германия
Оказа се обаче, че е взел грешното решение