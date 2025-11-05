Участник стресна Ники Кънчев! Колка пари поиска

Александър Димитров от София владее 10 езика. Сяда на стола на богатството с цел да грабне 100 000 лева.

Имам вярата, че мога да го направя, коментира той съвсем откровено пред водещия на шоуто по бТВ Ники Кънчев.

От няколко години работи като екскурзовод и с удоволствие развежда туристи в София, където на малко пространство има много исторически и интересни забележителности.

Любимото ми място е Народния театър, тъй като това е изключително красиво място, коментира той.

Обичам да посещавам с приятели парка пред театъра, а вечер, когато се освети е още по-красиво и магнетично, коментира Александър.

Алекс премина през първите въпроси без особени трудности, но си призна, че не е шофьор, затова му е трудон да прецени точно къде се намира гърнето на автомобила. Въпреки затруднението си обаче той не използва нито един от жокерите и влезе в сериозните въпроси с целия арсенал от помощници, на които има право.

За негово съжаление и вероятно за съжаление на водещия Ники Кънчев, който показа, че е заинтригуван от участника, ефирното време свърши и играта бе служебно прекъсната.

