Неочаквана изненада с Георги Тошев и Би Ти Ви

Малко повече от два месеца след като официално се раздели с Би Ти Ви, Георги Тошев се завърна тихомълком на старото си работно място. Предаването „Преди обед“, което той уж напусна в началото на октомври, излъчи преди дни негов репортаж за популярния „Цирк дю Солей”.

Журналистът не се показа пред камерата, чуваше се само гласът му, но нищо чудно скоро официално да обявят неговото завръщане в телевизията.

Репортажът на Тошев в „Преди обед" беше доста дълъг - точно както той традиционно ги правеше, преди в студиото на предаването да влезе вече бившата му водеща Венета Райкова. На практика това беше малко филмче за „Цирк дю Солей“, който планира да изнесе няколко представления в България идната пролет.

Дали е било платен репортаж преди гостуването на формацията у нас, не стана ясно, но е факт, че с него бившият творчески директор на „Преди обед“ направи неформално завръщане на старото си работно място.

Към момента той не фигурира официално в екипа на предаването, нито е част от телевизията. Но фактите са факти - Би Ти Ви излъчи репортажа му, въпреки че уж беше спряла да работи с него.

Възможно е Тошев да е предоставил работата си на „Преди обед” като външен автор, който няма трудов договор с телевизията. При всички положения това е знак, че сътрудничеството му с Би Ти Ви е възобновено.

В същото време журналистът сподели през социалните мрежи, че работи върху няколко нови проекта заедно с популярния в арт средите фотограф, оператор и режисьор Стефан Н. Щерев.

