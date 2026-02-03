Нов шок в Бъкингам заради проблемния брат на Чарлз

Нов шок за британското кралско семейство. Поредната порция разсекретени материали около Джефри Епстийн осветява още повече продължителния контакт покойния финансист и бившия принц Андрю.

Документите, публикувани на 30 януари от Министерството на правосъдието на САЩ, съдържат данни, които поставят под съмнение твърденията на Андрю, че е прекъснал контакт с Епстийн още през 2010 г.

Сред новоразкритите материали се откриват коледни картички, изпратени от Андрю до Епстийн през 2011 и 2012 г. Всяка от тях включвала снимки на дъщерите му принцеса Беатрис (тогава на около 23 години) и принцеса Йожени (около 21 години).

Картичката от 2011 г. съдържала обща снимка на двете сестри, кадър на Андрю по време на разходка с лодка и зимни изображения на кралските резиденции. Картичката от 2012 г. представяла членовете на семейството поотделно: Беатрис по време на изкачване на Монблан, а Йожени - заснета на благотворително колоездачно събитие.

Тези жестове на приятелско общуване са направени години след като Епстийн вече е бил осъден във Флорида за склоняване към проституция на непълнолетна и е излежал 13-месечна присъда.

В скандалното си интервю за BBC през 2019 г. Андрю заяви, че е прекратил всякакъв контакт с Епстийн през 2010 г. Новите документи обаче показват, че кореспонденцията между двамата е продължила поне още две години след това.

Името на Сара Фъргюсън също се появява в новоразсекретените документи. В материалите е включен и имейл, в който тя използва вулгарен израз по адрес на по-малката си дъщеря. В отговор на въпрос от Епстийн за евентуално пътуване до Ню Йорк, тя пише: "Не съм сигурна още. Чакам Йожени да се върне от секс уикенд".

По това време по-малката дъщеря на Андрю и Сара е празнувала 20-ия си рожден ден с тогавашното си гадже и настоящ неин съпруг Джак Бруксбанк.

Новите разкрития отново поставят под прожекторите отношенията на Андрю с Епстийн - тема, която вече години наред тежи както върху имиджа на бившия принц, така и върху цялото британското кралско семейство, припомня Mirror, цитиран от lifestyle.bg.

