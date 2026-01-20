Хари отново на родна земя, чака го голяма битка

Принц Хари отново е на родна земя. Поводът е пореден рунд от съдебната му битка срещу таблоидите.

Принц Хари пристигна във Върховния съд в Лондон за началото на съдебния процес, който се очаква да продължи девет седмици. Според негов говорител, цитиран от People, той се чувства "уверен и готов" за всичко, което го очаква в залата.

Делото, финалното решение по което се очаква скоро, е срещу медийната група Associated Newspapers, която издава няколко британски таблоида. А обвинения са за незаконно събиране на информация чрез частен детектив и други способни, както и публичното й разпространение, което го е накарало да се чувства "невероятно параноичен".

Адвокатите на принца говорят за "тежки нарушения на неприкосновеността на личния живот" в продължение на 20 години и конкретно за 14 статии в периода 2001-2013 г . А "нахлуването" в личния му живот е било "ужасяващо". Ответната страна категорично отрича обвиненията, а други ищци по делото са звезди като Елтън Джон и Елизабет Хърли.

"Това е кулминацията на дългогодишни съдебни спорове", обяснява още говорителят на принц Хари, цитирани от lifestyle.bg. Всички добре знаем, че една от мисиите на живота му е именно да се бори срещу тази несправедливост и този тип медии, защото е убеден, че именно те са причината майка му Даяна Спенсър да не е сега до него. Затова и тази битка е истински важна за него.

Очаква се в следващите дни по-малкият син на крал Чарлз да се появи няколко пъти в съдебната зала, в това число и в ролята на основен свидетел по делото си. Пребиваването му в Лондон обаче надали ще е комбинирано и със среща с баща му, който след празниците обича да прекарва времето си в Шотландия. Брат му Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън също имат ангажименти в съседната страна.

Пътуването на принц Хари до Великобритания идва малко след като стана ясно, че той и съпругата му най-вероятно ще възстановят привилегията си да се ползват от държавна охрана на британска земя. Ако това решение стане факт, нищо чудно след още няколко месеца той да се върне отново в родината си, този път с цялото си семейство.

