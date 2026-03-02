Притеснително разкритие за Уилям и Кейт

Принц Уилям и Кейт Мидълтън направиха първата си публична поява след ареста на Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Кралската двойка присъства на церемонията по връчване на наградите БАФТА в Лондон.

Експерт по четене по устните разшифрова разговора им на червения килим, а специалист по езика на тялото забеляза признаци на скрито напрежение, въпреки външния блясък и елегантност на съпрузите.

Кадри от събитието показват как Кейт и Уилям разговарят, докато позират пред фотографите. Експертът по четене по устните Джереми Фрийман е успял да разчете разговора им.

Кейт се обръща към съпруга си с думите: "Виж хората" и им маха, казвайки: "Хей". Уилям на свой ред й отговаря с предупреждението: "Внимавай къде ходиш".

След това двамата влизат в Кралската фестивална зала.

Въпреки че двамата са се появили в перфектно координирани тоалети и са излъчвали сплотеност и принадлежност към влиятелното кралско семейство, поведението им е било необичайно.

Джеймс обръща внимание на свободно отпуснатите ръце на двойката. Това, по думите й, предполага увереност, но дясната ръка на Уилям е изглеждала напрегната, а пръстите му са си играели.

"На снимката двамата вървят един до друг, ръцете им са отпуснати свободно до тялото, а близостта на висящите им длани подсказва желание да се включат в онези характерни кратки докосвания, които често използват, за да се подкрепят взаимно на подобни събития", обяснява Джеймс.

"Вместо да се докосват обаче, виждаме леко свитите пръсти на дясната ръка на Уилям, като показалецът му докосва палеца, което предполага самоуспокояващ ритуал", добавя експертката.

Джеймс също така отбелязва, че в един момент по време на церемонията 43-годишният Уилям е показал "известно безпокойство".

"Устните му бяха стиснати, а челото - леко набръчкано", посочва тя.

На път към събитието по-големият син на краля успя да избегне отговора на провокативен въпрос дали монархията е в опасност. Експертите описаха състоянието му като спокойно и съсредоточено, но доста сериозно, което е свързано с последните събития около чичо му.

