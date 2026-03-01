Нов летен хит! Тази дестинация се превърна магнит за туристи

Точно навреме за лятото Скандинавия предлага още една причина за бягство на север. Ако мечтаете за разхлаждаща "coolcation" ваканция - с морски бриз, дълги светли вечери и стилни градове - нова директна влакова връзка между Швеция и Норвегия стартира в идеалния момент.

Шведският оператор Snälltåget ще обслужва линията ежедневно и в двете посоки между Малмьо и Осло, преминавайки по крайбрежието през района на Гьотеборг. На борда на влаковете, тръгващи от Малмьо, ще работи и ресторантът на компанията - Krogen, което гарантира вкусно начало или финал на пътуването. Първият курс е насрочен за 15 юни.

Северната линия потегля от Malmö Centralstation в 6:38 ч. и пристига в Осло в 13:13 ч. - идеално време за късен обяд в норвежката столица. В обратната посока влакът тръгва в 14:48 ч. и се завръща в Малмьо в 21:25 ч.

Самото пътуване е преживяване. Маршрутът следва живописното западно крайбрежие на Швеция със спирки в Лунд, Хелзингбори, Халмстад и Варберг, продължава през Тролхетан, а след това навлиза в Норвегия със спирания в Сарпсборг и Фредрикстад. Макар влакът да не спира на централната гара на Гьотеборг, пътниците могат лесно да се прехвърлят с крайградските влакове на Västtrafik от близките гари Мьолндал и Гамлестаден.

Ако искаме да продължим още по-далеч, от Малмьо има удобни връзки към Копенхаген, Хамбург и Берлин - възможностите за европейско приключение стават още повече, отбелязва Time Out, предава lifetyle.bg.

