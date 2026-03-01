Бивш МВР министър поряза мерака на Дечев за честни избори

Очакванията към МВР за гарантиране на честен вот често са нереалистично високи. Това заяви бившият вътрешен министър Веселин Вучков пред Нова телевизия, охлаждайки досега неподплатения ентусиазъм на служебния обитател на поста Емил Дечев.

Вучков подчерта, че министерството може да осигури контрол върху едва 30-40 процента от изборния процес. Според него останалата отговорност е споделена между Централната избирателна комисия, секционните комисии, прокуратурата, ДАНС и самите политически партии. Само при координирани действия на всички институции може да се постигне реална прозрачност и ограничаване на купения вот.

Кадровата политика в МВР

Вучков защити правото на всеки политически ръководител на вътрешното министерство да подбере собствен екип, включително главен секретар и директори на областни дирекции. По думите му именно тези структури имат решаваща роля в организацията и контрола на изборния процес на терен. Той определи промяната на ниво главен секретар като необходима стъпка в рамките на управленската отговорност.

Случаят „Петрохан“ в предизборен контекст

Бившият министър коментира и казуса „Петрохан“, като заяви, че той неизбежно ще бъде използван в предизборната кампания. Според него темата вече е в епицентъра на политическото противопоставяне. Макар прокуратурата и разследващите органи да са предоставили публична информация, остават въпроси, които ще изискват по-дългосрочни отговори.

Като сериозна грешка Вучков посочи отсъствието на вътрешния министър и главния секретар от парламентарното изслушване по случая. По думите му министърът трябва да изпълнява ролята на обществен балансьор в рамките на системата и да дава яснота там, където е възможно. Липсата на присъствие според него е създала усещане за непрозрачност.

Рискът от международната обстановка

Вучков обърна внимание и на напрежението в Близкия изток. Според него е рано да се правят конкретни прогнози за отражението върху България, но службите за сигурност трябва да бъдат в режим на повишена готовност. Той подчерта, че развитието на събитията в Иран в следващите дни ще бъде ключово за оценката на риска.

Бившият министър припомни, че България разполага със структури за реакция при кризи - Съвета за сигурност към Министерския съвет и консултативния съвет към президента, които могат да бъдат активирани при необходимост. Според него стабилността на институциите в подобни моменти е от съществено значение както за вътрешния ред, така и за доверието на обществото.

