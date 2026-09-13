Всичко за Веселин Вучков

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Удар в гърба с оставка (ОБЗОР)

Удар в гърба с оставка (ОБЗОР)

Бойко нарече ченгеджийски номер напускането на Вучков Оставка на МВР шефа Веселин Вучков ядоса премиера Бойко Борисов. Минути след началото на заседа...

04 март | 21:17
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Вучков не е склонен да остане

Вучков не е склонен да остане

Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков заяви, че към този момент не е склонен да оттегли оставката си. Причината за неговото оттегляне, обясни...

04 март | 14:22
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Уговорят Вучков да остане

Уговорят Вучков да остане

Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и зам.-председател на партията даде да се разбере, че въпросът с оставката на МВР-министъра Веселин Вучков...

04 март | 12:47
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