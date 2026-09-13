Бивш МВР министър поряза мерака на Дечев за честни избори
Министерството може да гарантира едва 30-40 процента от честния вот
Следете всички новини, анализи и коментари за Веселин Вучков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Министерството може да гарантира едва 30-40 процента от честния вот
Вучков определи скандала с Цицелков като "лош знак"
Проф. Веселин Вучков подложи на остра критика готвените промени в закона за МВР
Парламентът освободи бившия вътрешен министър Веселин Вучков като народен представител "За" гласуваха - 130, "против" - 4, а "въздържал се" – 9. В ср...
Основният въпрос не се свежда до това кой министър си отива, а защо си отива министър Веселин Вучков и в името на какви политики Румяна Бъчварова ще б...
„БСП ще гласува против отстраняването на вътрешния министър Веселин Вучков, защото не разбрахме истинските причини за оставката, каза Георги Кадиев пр...
Парламентът трябва да освободи министъра на вътрешните работи в оставка Веселин Вучков. Очаква това да бъде първа точка от днешното заседание на депут...
В историята и в политиката не се борави с такива понятия като „ако". Така сме решили, така се случи, такива са последиците. Така коментира за пореден...
Министерски съвет внесе в Народното събрание предложение за освобождаване на Веселин Вучков от поста вътрешен министър, съобщи БГНЕС. Стандарт Нюз пр...
Девет общини са обявили бедствено положение до обяд в понеделник. Освен Смолян и Кърджали, това са Гълъбово, Велинград, Батак, Лъки, Якоруда, Сърница...
Над 850 населени места остават без ток Няма застрашени граждани. Това каза вътрешният министър в оставка Веселин Вучков на извънредната пресконференц...
Ципов, Гунев и Георгиев остават зам.-министри на МВР Румяна Бъчварова ще запази екипа на Веселин Вучков в МВР. Във ведомството като нейни заместници...
„До моята оставка се стигна по две прости причини. На първо място, до оставката се стигна заради съпротивата на премиера Бойко Борисов срещу моето на...
В ГЕРБ няма разнобой за оставката на ВучковНе е трудно да се намери по-способен главен секретар от Лазаров, казва Румен Иванов Депутатът от ГЕРБ Руме...
Бойко нарече ченгеджийски номер напускането на Вучков Оставка на МВР шефа Веселин Вучков ядоса премиера Бойко Борисов. Минути след началото на заседа...
Три имена цитира БНТ за наследник на Веселин Вучков. Става въпрос за Йордан Бакалов, Калин Георгиев и Методи Андреев. Първият беше служебен министър в...
Министърът на вътрешните работи Веселин Вучков заяви, че към този момент не е склонен да оттегли оставката си. Причината за неговото оттегляне, обясни...
Подалият по-рано днес оставка вътрешен министър Веселин Вучков дойде в парламента. Той обаче не пожела да коментира решението си да се откаже от поста...
Лидерът на ДПС Лютви Местан каза в кулоарите на парламента, че няма достатъчно информация за коментар, но тази оставка на вътрешният министър Веселин...
Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и зам.-председател на партията даде да се разбере, че въпросът с оставката на МВР-министъра Веселин Вучков...