Пазарлъците за министри! Един си призна
22 фев 26 | 17:48
Мира Иванова

Пазарлъците за кабинет са се водели още преди Андрей Гюров да получи мандата за съставяне на правителството. Това стана ясно от интервю на Веселив Вучков за бТВ. Имах среща с г-н Андрей Гюров, преди да е номиниран за служебен премиер от президента, деликатно отклоних предложението за министерски пост, каза Вучков. И допълни: "От 10 години съм встрани от политиката, имам си по-творчески приоритети. Вижданията ми за реформи не могат да се осъществят от служебен кабинет. Нямам амбиции да се връщам към политиката, но вярвам в професионализма на премиера в момента".

В ефира на "120 минути" Вучков призна, че ситуацията с отстранения още в първия ден вицепремиер Стоил  Цицелков е лош знак, но светкавично се опита да го оправдае. Според него и премиерът не е знаел за тези подробност. Малко се преувеличава ролята на такъв вицепремиер, който  да се занимава само с провеждането на честни избори, това е основната цел на цялото служебно правителство, призна обаче Вучков.

Вучков каза, че познава сегашният служебен министър на МВР Емил Дечев, докато е бил зам.-министър на правосъдието. "Той работеше и като следовател 3-4 години, това е важно уточнение. Ще му бъде много трудно, но ако не си постави свръхамбициозни задачи, а се ограничи до справедливи избори, ще постигне успех", коментира Вучков.

