Васил Терзиев: Участието в кабинета е въпрос на дълг към държавата

Кметът на София Васил Терзиев изрази подкрепа за решението на Георги Клисурски да приеме поста министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. В своя позиция Терзиев посочи, че участието в служебно правителство е въпрос на дълг към държавата, а не на лична амбиция.

Ето какво каза кметът на София:

"Да бъдеш част от служебно правителство или да оглавиш такова, никога не е въпрос на лична амбиция. Става дума за дълг към държавата. Затова подкрепям и напълно разбирам решението на Георги Клисурски да приеме да бъде Министър на финансите в кабинета на Андрей Гюров. Аз ще поема временно неговите задължения в Столична община.

За Жоро мога да говоря много и то не формално, а лично. Работим рамо до рамо в управлението на финансите на София - в среда на ограничени ресурси, натиск и тежко наследство. Знам колко е взискателен към себе си, познавам неговия професионален стандарт и вниманието му към всяко евро от публичния ресурс. Познавам и способността му да отстоява решения, когато вярва, че са най-правилното нещо.

Знам и какво огромно предизвикателство е да се събере работещ управленски екип. И само мога да си представям колко по-трудно е да го направиш за по-малко от седмица. Убеден съм, че Жоро ще бъде достойно попълнение в този екип като стабилен, компетентен и почтен министър в кабинета на Гюров.

Служебното правителство няма мандат да прави дългосрочни политически завои. Неговата задача обаче е още по-трудна и по-деликатна - да гарантира функционирането на държавата в отсъствието на редовно управление и да проведе честни и прозрачни избори. Хоризонтът е кратък, но отговорността е огромна.

Не очаквам от този кабинет да реши всички натрупани проблеми. Очаквам да внесе дисциплина, да стабилизира процесите и да разчисти част от натрупаното, така че след изборите държавата да може да продължи напред на по-здрава основа. Пожелавам на Андрей, Жоро и целия екип успех, смелост и решителност. Страната ни има нужда от хора с характер, спокойствие и професионализъм."

