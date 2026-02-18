Гюров представи министрите си. Пълен списък (ВИДЕО)

Номинираният кандидат за служебен премиер Андрей Гюров се яви на "Дондуков" 2, за да представи на държавния глава Илияна Йотова съставения от него служебен кабинет. Ето имената на министрите:

Вицепремиер и министър на правосъдието – Андрей Янкулов

Вицепремиер по европейсĸите средства – Мария Стоева Недин

Вицепремиер за честни избори - Стоил Иванов Цицелĸов

Министър на финансите - Георги Клисурски

Министър на вътрешните работи - Емил Дечев

Министър на външните работи - Надежда Нейнски

Министър на регионалното развитие и благоустройството - Ангелина Бонева

Министър на транспорта - Корман Исмаилов

Министър на труда и социалната политика - Хасан Адемов

Министър на отбраната - Атанас Запрянов

Министър на образованието - Сергей Игнатов

Министър на здравеопазването - Михаил Околийски

Министър на културата - Найден Тодоров

Министър на земеделието - Иван Христанов

Министър на околната среда и водите – Юлиан Попов

Министър на икономиката – Ирина Щонова

Министър на енергетиката - Трайчо Трайков

Министър на иновациите и растежа - Ирена Младенова

Министър на елеĸтронното управление – Георги Шарков

Министър на туризма - Ирена Георгиева

Министър на спорта - Димитър Илиев

Президентът се обърна към служебния министър-председател с благодарност за спазването на конституционния срок при представянето на кабинета, но още в началото даде да се разбере, че времето за адаптация няма да съществува. По думите ѝ подборът на министри в настоящата политическа ситуация е бил изключително труден, а очакванията на обществото - безпрецедентно високи. Тя предупреди, че правителството няма да получи нито „100 дни“, нито дори „100 минути“ търпение.

Честните избори - първа и неотложна задача

Държавният глава очерта като водещ приоритет подготовката и провеждането на прозрачни и законосъобразни парламентарни избори. Тя изрично подчерта, че вотът трябва да се проведе изцяло в съответствие със действащото законодателство. Особена отговорност, според нея, пада върху номинирания вътрешен министър, който трябва да поведе решителна и безкомпромисна борба срещу всякакви злоупотреби и манипулации в изборния процес.

Президентът акцентира и върху необходимостта от тясна координация със Централната избирателна комисия, така че организацията на изборите да не засенчва самата предизборна кампания. Според нея българските граждани трябва да имат възможност спокойно и ясно да чуят програмите и идеите на политическите партии, за да направят информиран избор.

Случаят „Петрохан“ и доверието в сигурността

Специално внимание беше отделено на работата по случая „Петрохан“. Президентът настоя разследването да продължи честно, професионално и без политически пристрастия, в активно взаимодействие между институциите. По думите ѝ именно действията на служебното правителство ще покажат дали могат да бъдат направени първите категорични стъпки към възстановяване на доверието в системата за сигурност.

Тя подчерта, че общественото доверие е разклатено и изисква конкретни резултати, а не декларации.

Енергетика, цени и социална защита

Пред кабинета стоят тежки, но постижими задачи, заяви държавният глава. Сред рисковете тя открои състоянието на енергийната система, стабилността на доставките и цените на електроенергията и горивата, както и контрола върху нарастващите цени на стоките.

Президентът подчерта и необходимостта от гарантиране на доходите и защита на най-уязвимите социални групи. Според нея социалната стабилност е също толкова важна, колкото икономическата.

Европейските средства и бюджетната рамка

Държавният глава изрази очакване служебният кабинет да продължи усилията за осигуряване на европейските средства, от които страната има сериозна необходимост. Тя припомни, че България работи със бюджет, който не е предвиден за 2026 г., като вече е било направено предложение за неговото допълнително удължаване.

Външна политика и национален глас в ЕС

По отношение на външната политика президентът заяви, че очаква твърдо отстояване на националните позиции в рамките на Европейския съюз. Тя подчерта, че в процеса на преосмисляне и промени на общите европейски политики България трябва ясно и уверено да защитава интересите си.

„Гласът на страната ни трябва да бъде силен и чуваем, както е този на останалите държави членки“, заяви държавният глава, очертавайки амбицията България да бъде активен, а не пасивен участник в европейските процеси.

