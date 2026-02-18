Смяна на караула! Андрей Гюров обявява министрите си

Държавният глава Илияна Йотова ще приеме днес от 12:00 часа на „Дондуков“ 2 кандидата за служебен министър-председател Андрей Гюров. Очаква се той да представи състава на служебното правителство.

До момента от страна на Гюров и неговия екип не са обявени официално имена на бъдещи министри. В публичното пространство обаче вече се обсъждат различни варианти за състава на кабинета. Първите имена, които се завъртяха в медийното пространство обаче показват тясна връзка с ПП-ДБ.

Каква е процедурата

След като кандидатът за служебен премиер предложи състава на правителството, президентът трябва да издаде указ за назначаването му. Кабинетът ще поеме управлението на страната до провеждането на избори и съставянето на редовно правителство.

Държавният глава вече заяви, че ако съставът бъде представен в срок, указите ще бъдат подписани на 19 февруари. Това ще позволи насрочването на изборите за 19 април, което е определено като най-подходящата дата.

Илияна Йотова подчерта, че очаква в служебния кабинет да влязат експерти с безспорна репутация.

„Не бих искала да видя компрометирани хора в служебното правителство“, заяви тя, като акцентира върху необходимостта от доверие и прозрачност.



