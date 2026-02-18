Костадинов закова ПП за аферата "Петрохан", обяви на кого е кабинетът "Гюров"

Казус като "Петрохан - Околчица" трябва да се разглежда в абсолютно всички нива на държавата и действително трябваше да намери място и във върховете на държавното ръководство. Има празноти в работата на МВР и прокуратурата назад във времето и е нормално хората да нямат доверие. Това коментира лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в предаването "Денят започва" по БНТ. Той закова "Промяната" за опънатия над петроханското НПО чадър и подчерта, че от материалите по случая става ясно, че ПП, кметът Терзиев и Антикорупционният фонд са лобирали за сектата на Калушев.

Той поясни, че парламентарната група на "Възраждане" се е запознала с материалите по делото, които са внесени в Народното събрание. "Ние като група се запознахме с това изключително зловещо престъпление. Става въпрос за убийство и самоубийство. За мен не е ясен мотивът - защо. Надявам се да се разбере защо. Поне аз се опитвам да вярвам в институциите", добави той.

Според него в този случай става въпрос за политически чадър. "Ако нямаше сигнали, разбирам да е било проспано. Но тъй като в случая говорим за сигнали, които са подавани и не само че тези сигнали не са били разглеждани подобаващо, но дори и когато е започнала някаква оперативна работа, виждаме, че са се намесели НПО-та, самият кмет на столицата Васил Терзиев се е намесил с лобиране. Една от неправителствените организации, които са в периферията на ПП-ДБ - "Антикорупционният фонд" също е искал информация и също така да се кажа е лобирал в полза на прекратяване на производствата или разследванията на групировката, или сектата, или каквото е било там в "Петрохан", каза още той.

Той коментира и служебният кабинет. Днес в 12.00 часа президентът Йотова ще приеме номинирания за служебен министър-председател Андрей Гюров, който трябва да представи структура и състав на служебен кабинет.

"Трудно бих могъл да коментирам хипотези, всякакви имена се разхвърляха в публичното пространство. Няма да е фатално да изчакаме още няколко часа, за да видим какъв ще бъде съставът на кабинета", заяви Костадинов.

По думите му съвсем логично е служебният кабинет да бъде кабинет на ПП-ДБ. "Ние не предпочитаме Гюров, ние избираме между злини. Гюров е различен човек от ГЕРБ и ДПС. И с това предимствата му свършват", каза още лидерът на "Възраждане".

Ако говорим за служебен кабинет той трябва да е равноотдалечен. Но ПП-ДБ ще избързат да вземат властта предварително, смята Костадинов.

