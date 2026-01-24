Костадинов с предупреждение! Един ход ще доведе до ексцесии в парламента

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов предупреди, че нов опит за гласуване на промените в Избирателния кодекс, свързани с въвежданет она сканиращи машини, може да доведе до сериозни ексцесии в парламента. В предаването „Говори сега“ той заяви, че управляващото мнозинство е показало неспособност да наложи решенията си, а случилото се според него е знак за разпад в БСП и ИТН. Костадинов отново призова за възможно най-скорошно прекратяване на работата на Народното събрание.

„Сканиращите устройства ще се разминат, защото два последователни дни спряхме гласуването и оттук нататък би следвало да се направи изводът в управляващото мнозинство, доколкото го има. Ако решат да направят трети опит, това може да предизвика много сериозни ексцесии вътре в самия парламент, защото не може по подобен нагъл начин да се гласуват решения за промени в начина на гласуване в три и половина посред нощ“, коментира Костадин Костадинов в "Говори сега", визирайки нощното заседание на парламентарната комисия приела поправките в кодекса.

По думите му липсата на кворум и разпадането на парламентарни групи показват дълбока институционална криза. Според Костадинов случилото се е показало, че БСП и ИТН са в разпад.

Той отново заяви, че колкото по-скоро спре да работи това Народно събрание, толкова по-добре. По думите му е очаквал най-късно между 22 и 29 март да бъде насрочен следващият вот, но се вижда, че това няма да се случи.

„По принцип, ако бившият президент Радев бе пожелал да има бързи избори, можеше да направи цялата тази процедура с консултациите, раздаването на мандатите и назначаването на служебен кабинет. В най-добрия случай това можеше да стане още в края на миналата година – имаше техническо време за това. Виждаме обаче, че се протака, което за мен е абсолютно недопустимо.“

По темата за включването на България в Съвета за мир на Доналд Тръмп, лидерът на „Възраждане“ заяви, че решението е взето непрозрачно и без обществен дебат.

„Министерският съвет в оставка няма моралното право да взема подобно решение... А това НС още по-малко има моралното право.“

Костадинов изрази съмнение, че министър-председателят е запознат с ангажиментите, които е поел.

Костадин Костадинов коментира накратко и случая със завода на „Кроношпан“ във Велико Търново, като заяви, че „старата столица е обгазявана от години“ и подчерта, че „или инвеститорите спазват българските закони, или не трябва да работят в България“.

