Костадинов захапа премиера: Крие се!

Вече час министър-председателят се крие от народните представители на “Възраждане” и издава заповеди към НСО и МВР да възпрепятстват достъпа им до сградата на Министерски съвет. Това е в нарушение на закона, тъй като народните представители имат право на достъп до всички институции. Това е записано в Правилника за дейността на Народното събрание, който е с ранг на закон. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който преди това разкри, че в нарушение на закона не е поканен на заседанието на Съвета по сигурността и призова активистите на партията си на протест пред МС.

В геополитически план очевидно конфликтът в Близкия изток ескалира, а българският министър-председател мълчи. Вече два часа той се е скрил в Министерски съвет и не излиза, за да отговори на въпросите на журналисти и народни представители, каза Костадинов.

Тъй като националната сигурност на България е от първостепенна важност, а до “Възраждане” достигна информация, че три от самолетите на летище “Васил Левски” вече са излетели и са подсигурявали атаката срещу Иран, Костадин Костадинов настоява за свикването на Консултативен съвет за национална сигурност, съобщиха от "Възраждане".

Днес ще бъде изпратено писмо до президента Илияна Йотова, в което ще бъде приканена от председателя на “Възраждане” да свика съвета. “Възраждане” призовава всички парламентарно представени партии незабавно да осъдят израелската терористична атака, да спрат да мълчат, заявиха от партията на Костадинов.

По-рано днес депутати от "Възраждане" блокираха входа на Министерски съвет. Те настояваха да влязат и да участват в работата на Съвета за сигурност.

Христо Гаджев от ГЕРБ също остро атакува кабинета, защото на заседанието не бе поканена председателката на парламента Рая Назяран.

Не искаме Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви, отговориха от пресслужбата на служебния кабинет, ръководен от Андрей Гюров.

На свикания днес Съвет по сигурността са поканени за участие постоянните членове на Съвета, каквито представителите на политическите партии не са, добавиха от правителствената пресслужба.

В настоящата ситуация Министерският съвет не иска Съветът по сигурността да бъде превръщан в арена за предизборни изяви, заявиха още от кабинета "Гюров".

