Костадинов нокаутира ПП-ДБ! Поиска забраната им

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов нокаутира в парламента „Продължаваме промяната – Демократична България“. Всичко започна с изказване на народния представител от „Възраждане“ Цвета Рангелова, която изброи всички факти за помощта от министри на ПП-ДБ за петроханското НПО, което остави след себе си 6 трупа в хижа „Петрохан“ и в кемпер под връх Околчица, един от които на 15-годишно дете. Рангелова изказа отношение от името на парламентарната си група по повод изслушването на представители на властите и службите за трагедията, която разтърси България.

Жегнат по почервеняване на трибуната излезе бившият правосъден министър Атанас Славов, за да скача, че се правели политически внушения.

Г-жа Рангелова изброи само факти, опонира му Костадин Костадинов. Понеже чухме, че представителят на ПП е против това да се използва определението национален/национална в наименованието на неправителствени организации, хубаво е да се обърнете към вашата съпартийка Надежда Йорданова, бивш министър на правосъдието, която допреди няколко години е в управителния съвет на Национален институт за обществени поръчки – частно НПО, финансирано от „Америка за България“, разбира се, заяви Костадинов.

И отсече: „Това е ПП-ДБ – лицемерие и педофия. Моето убеждение е, че вие сте партия, която трябва да бъде забранена“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com