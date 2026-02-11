Станислав Анастасов разобличи Партия Петрохан и димките на Мирчев

Зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов разобличи във фейсбук димките, които Ивайло Мирчев пусна по време на изслушването в пленарна зала на представители на властите и службите за трагедията "Петрохан", отнела 6 живота, един от които на 15-годишно дете. Знаем защо Ивайло Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа Петрохан и какво се опитва да прикрие. Всички знаят, написа Анастасов. И поиска цялата истина за съпричастността на ПП - Партия Петрохан.

Ето целия пост на Станислав Анастасов:

На ПП-ДБ-лъжите краката са къси!

Знаем защо Ивайло Мирчев пуска фалшиви димки по време на изслушването за трагедията в хижа Петрохан и какво се опитва да прикрие. Всички знаят.

Надяваме се, час по-скоро истината за съпричастността на Политическа партия ПП (ПартияПетрохан) и присъдружната им коалиция ДБ( ДайтеБългарияНаНПОта) да излезе наяве, за да се разбере официално това, което всички нормални хора в България вече усещат с интуицията си: всичко около тази политическа секта е покварено, корумпирано и нечисто.

Светла му памет на невинното дете и нека истината упокои невинната му душа.

