Цонев за трагедията "Петрохан“: НПО-та на Сорос атакуват тъканта на обществото и семейството

Трагедията „Петрохан“ е следствие от всичко, което се случва в българското общество през последните 25 години. Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Йордан Цонев в отношение от името на ПГ на ДПС-Ново начало към изслушването на представители на властите по зловещите убийства и самоубийства в хижа „Петрохан“ и в кемпер на връх Околчица.

Въпросните НПО-та атакуваха тъканта на българската държава, българското семейство, българските деца. Те казаха на България, че традиционното семейство не е семейство, че може да има и друго семейство, че децата могат да бъдат възпитавани другаде, че могат да бъдат възпитавани не в нашите традиционни религии, които са в нашата земя, а могат да бъдат възпитавани и по друг начин от съмнителни лъжеучители, както казва апостол Павел. Сега берем плодовете на това, гневно подчерта Йордан Цонев.

Когато настоявахме за комисията „Сорос“, искахме точно това да разследваме - какво направи цялата тази мрежа от НПО-та в България през последните 25 години. Щяхме да стигнем и до това и до много други факти, продължи народният представител.

В образованието тези НПО-та колят и бесят. Атакуват тъканта на българското общество, атакуват българската православна църква ден и нощ, за да няма вяра, за да няма традиционно семейство, а някакво друго семейство – между тоя и оня, за да има педофилия, за да бъде тя оправдана, посочи Цонев.

Там е скрит коренът на злото - в тази глобалистка идеология, проповядвана от Сорос мрежата. Сега стана ясна нейната цел – да се разруши тъканта на българското общество, да се разгради държавата и след това тези хора да безчинстват над нашите деца. Срам и позор за България, защото го допуснахме, категоричен бе Йордан Цонев.

Вече две седмици българските граждани следят една драма без прецедент в най-новата ни история. Драма, която започна с три трупа и завърши със 6. Драма, в която има замесени твърде много хора, загина едно дете, има основателни съмнения за педофилия, каза още Йордан Цонев. И изброи фактите по трагедията.

Имаме регистрация на неправителствена организация с подвеждащо наименование. Наред с тази регистрация има още две в рамките на два дни, припомни Цонев и посочи, че тази регистрация е извършена при министър на правосъдието Надежда Йорданова.

Всички знаем колко време отнема регистрацията в Търговския регистър на едно НПО. Скоростта, с която извършена регистрацията на това НПО, ни навежда на мисълта, че има протекция. Не казваме, че е извършена от министър Надежда Йорданова. Казваме, че със сигурност има протекция, посочи Цонев.

Министърът на околната среда Борислав Сандов сключва рамково споразумение с това НПО и му възлага нещо, което няма право да прави – контролни функции от името на държавата, продължи депутатът от ДПС-Ново начало.

Вътрешният министър по същото време, от същата партия – ПП, Бойко Рашков, неговото министерство, дава разрешения за купища оръжия, сякаш се намираме на фронта. По същото време закрива най-близкото полицейско управление, което може да осъществява контрол – в Годеч, припочни още Цонев.

В същото време е регистрирано от министъра на образованието по това време Николай Денков училище „Космос“, което по-късно прикрива отсъствията на деца, които са били във въпросната мрежа. За мен това е мрежа, каза още той.

България трябва да узнае абсолютната истина за това, което се случи, за безпрецедентната загуба на 6 човешки живота, един от които на дете. Чувахме родители да казват, че са напълно спокойни и два дни по-късно децата им бяха убити. Тази драма ние не сме я преживявали и силно вярвам да не я преживее отново българският народ, посочи Йордан Цонев.

И се обърна към разследващите органи: „България чака от вас да стигнете до дъното на тази история и не само за тази история. Да покажете цялата истина и всички, които са нарушили закона да бъдат наказани“.

