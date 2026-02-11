Атидже Вели: Спешни мерки срещу спекулата с цените на храните

Какви спешни мерки ще предприеме КЗК срещу спекулата с цените на храните и най-вече при млякото и млечните продукти? Този въпрос зададе земеделският експерт на ДПС-Ново начало Атидже Вели, бивш евродепутат на партията, на председателя на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов по време на изслушването му в парламента. Партията на Делян Пеевски предизвика изслушване на ръководствата на КЗК, КЗП и НСИ за мерките срещу поскъпването на храни, стоки и услуги.

Първо искам да поздравя г-н Карадимов и КЗК, затова че за първи път контролен орган в междинен доклад по секторен анализ изнесе показателни данни. Никога досега контролен орган не е имал смелостта да постави на масата както проблемите, така и решенията, каза Атидже Вели. Вие, г-н Карадимов, правилно посочихте, че ЕК възнамерява да се намеси с регулация, защото изкупните цени на мляко са крайно ниски. Но искам да отбележа, че когато ЕК се намесва, това се приема спокойно. А когато ДПС повече от година предлага мерки за регулация, най-големият мотив срещу тях е европейското законодателство, посочи Вели.

Тя съобщи, че буквално преди два дни излезе и проучване на Европейския парламент за подпомагането на земеделските производители. То е национално и така влияе на цените на храните. Нашите законопроекти, които внесохме, по отношение на цените от малката потребителска кошница, бяха водени от два мотива. Първият е, че хората алармират за растящите цени на храните. С определена сума могат да се купят все по-малко продукти. Вторият мотив са изключително ниските изкупни цени, които не покриват производствените разходи, обясни Атидже Вели.

И посочи: "В България цените при промоция се поемат от производителя".

Какви спешни мерки предвиждате, защото Вие казахте, че изкупната цена на млякото в България е 90 ст., но в Кърджали и на други места млякото се изкупува не за 90, а за 60 ст., попита Атидже Вели.

Всички мерки, които предлагаме са спешни, отговори Росен Карадимов. И акцентира върху две мерки, които биха дали резултат веднага.

Първата е промяната на формата на субсидиране. Тя трябва да е на произведена продукция, а не на терен. Подпомагането да получава този, който реално произвежда. Ако това се случи, картината рязко ще се промени, заяви председателят на КЗК.

Втората спешна мярка е създаването на логистични центрове по общини, които да скъсят веригата на доставки. В момента, за да влезе във веригата, производителят трябва да придвижи стоката си до логистичния център на веригата. Ако има логистични центрове, това ще скъси веригите на доставки, каза Карадимов.

Нужни са мегаполитически решения – цялостна визия и стратегия, ако трябва и на протекционизъм, обърна се към депутатите Карадимов. И съобщи, че търговската надценка на чуждите храни е 35%, защото чуждите компании процесът е централизиран, докато при нас е 90% за българските производители.

