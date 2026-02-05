Искра Михайлова: Държавата без бюджет не може да функционира

"Държавата без бюджет не може да функционира". Това заяви зам.-председателят на ДПС и на ПГ на ДПС-Ново начало Искра Михайлова пред журналисти в парламента. Повод са финансите на държавата предвид факта, че срокът на удължаване на бюджета приключва около месец преди изборите, което означава, че 51-ото Народно събрание трябва да реши какво ще прави. Според нея удължаване на сегашния бюджет във всички случаи трябва да има, за да функционира държавата.

Искра Михайлова коментира и въпроса дали трябва да има нов бюджет за 2026 година или е необходимо да се удължи старият.

"Дали ще има нов бюджет, дали ще има гласуване на бюджета, дали ще внесе удължаване на бюджет, това са все възможности. Това е тема, която трябва да бъде обсъждана във всяка от групите", коментира Михайлова.

Вече се чуха призиви за изцяло нов бюджет за 2026г., но и такива за приемане на нов удължителен закон. Сегашният изтича на 31 март 2026 г

