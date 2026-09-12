Честит рожден ден на Искра Михайлова
Днес празнува и инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД
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Днес празнува и инж. Делчо Николов, председател на УС на „Асарел-Медет“ АД
Ние, жените от ДПС, се изправяме срещу арогантността и простащината, заяви зам.-председателят на ДПС
Проведе лични разговори с Франк Русо, домакин и Главен съветник в администрацията на президента
Ние ще продължим подкрепата за вероизповеданията, увери вицепремиерът
Още през 2018 бе решено, че традиционните вероизповедания у нас ще бъдат подкрепени от държавата
От трибуната на НС да се разпространяват клевети, лъжи и недоказани обвинения, заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС
Как са защитени малките производители, пита Искра Михайлова
Искра Михайлова и Хамид Хамид представиха управленската програма на ДПС
Обсъдени бяха сигурността, международните отношения и ролята на гражданите в защита на демокрацията
Искра Михалова-Копарова беше панелист в работната закуска на жените в CPAC с домакин Мерседес Шлап
Най-голямата консервативна конференция CPAC продължава работата си с пълна сила заедно с делегацията на ДПС
Искра Михайлова и Станислав Анастасов се включиха в работата на най-авторитетната конференция за консервативни политики
На второ място е досегашният народен представител Небие Църенска
Светът има нужда от Борда за мир на Тръмп, България трябва да е в него, категорична бе зам.-председателят на ДПС
Служебният кабинет пренебрегва законите на парламентарната република, заяви Искра Михайлова
Проблемите на хората трябва да се решават, не да се спекулира с тях, каза зам.-председателят на ДПС
Искра Михайлова: Чухме хората, искат стабилност, заставаме зад думите на Делян Пеевски
Новото начало атакува Гюров и зове президента да поиска отговорност
Министерски съвет престанаха да си вдигат телефоните, каза зам.-председателят на ДПС
Позицията на ДПС беше ясно изразена по време на всички дебати, заяви тя