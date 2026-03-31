Искра Михайлова и Станислав Анастасов се срещнаха с и.д. посланика на САЩ

Заместник-председателите на ДПС Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов се срещнаха с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл.



Обсъдени бяха сигурността, международните отношения и ролята на гражданите в защита на демокрацията. Теми, ясно разписани в дългосрочната управленска програма на ДПС за предстоящите избори.



За ДПС най-висш приоритет остава грижата за хората, интересите на българските граждани, съчетани с отговорна държавническа политика и изпълнение на ангажиментите на България като съюзник в НАТО и партньор на САЩ, съобщиха от партията.



ДПС последователно отстоява присъствието си в международния политически диалог. Партията е уважаван и разпознаваем партньор по темите за сигурността, демокрацията и стратегическите съюзи, допълниха от ДПС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com