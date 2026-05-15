Тревога за евромилиардите! Пеканов алармира за критична ситуация с ПВУ

Забавени реформи, блокирани плащания и риск от замразяване на нови средства поставят България под натиск

България е изправена пред реалната опасност да загуби милиарди евро по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), а времето за спасяването на средствата изтича. За това предупреди вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов, който определи ситуацията като „критична“ и призна, че в следващите три месеца страната трябва буквално да спаси близо 3 млрд. евро.

В публикация във Фейсбук Пеканов посочи, че за пет години от старта на механизма България е успяла да получи едва около половината от полагащите й се средства, докато средното ниво в Европейския съюз вече надхвърля 70%, а някои държави са усвоили над 80% от ресурса си.

По думите му кабинетът работи „денонощно“, за да не се стигне до катастрофален сценарий, при който огромна част от средствата останат неизползвани. В началото на април България поиска четвърто плащане по Плана в размер на 900 млн. евро, но част от парите продължават да са блокирани заради неизпълнени реформи. Европейската комисия вече задържа стотици милиони евро по второто и третото плащане заради липсата на ефективна антикорупционна комисия и механизъм за независимо разследване на главния прокурор.

Допълнително напрежение идва и от енергийния сектор, където забавеното преструктуриране на Българския енергиен холдинг поставя под риск нови средства по ПВУ. Предишният парламент спря реформата, а Европейската комисия настоява за ясен финансов модел и реални промени в структурата на холдинга. Въпреки че през декември Брюксел одобри третото плащане за България на стойност 1,47 млрд. евро, страната остава под сериозен натиск заради забавените законодателни промени и несигурността около ключовите реформи.

