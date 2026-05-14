Перлата сред селата на Стара планина е на 30 минути от София

Село Стъргел е закътано в североизточния край на Долнокамарската котловина, на около 50 километра от столицата София. Селището се намира на 903 метра надморска височина, разположено в непосредствено подножие на старопланинския връх Звездец. Географското му положение го прави естествен страж на южните подходи към старопланинските проходи Витиня и Арабаконак. Още през 1837 година френският изследовател Ами Буе описва в своите пътеписи приказната хубост на тази котловина, обградена от вековни гори и тучни пасища.

От славянските предания до „Звездния окоп“

Историческите корени на Стъргел са дълбоки и са свързани със старо славянско селище, разположено първоначално в по-високите планински части на връх Свети Петър. Легендите разказват, че в миналото днешното равно поле е било непроходимо блато, обрасло с тръстика, което принудило първите заселници да обработват земи по високите чукари. Едва по-късно хората слизат в ниското и основават днешното село.

Районът около Стъргел е бил силно укрепен през вековете. На самия връх Звездец, върху основите на стара трако-римска твърдина, по-късно е издигната петлъчева звездовидна крепост, известна сред местните като „Йелдъз табия“ или Звезден окоп. Само на 3 километра северно от селото изследователите откриват Окопа – старобългарски землен вал с дължина над 10 километра, който е преграждал проходите и е пазил подстъпите към вътрешността на страната.

Магията на чистата вода и планинските маршрути

Днес Стъргел е изключително привлекателно място за бягство от градския шум и уикенд туризъм. Селото е прочуто в целия регион със своята изключително чиста и хубава планинска вода. Трите основни селски чешми се захранват директно от планински каптажи под връх Звездец, а хора от десетки близки населени места идват тук, за да си наливат питейна вода.

През землището на селото преминава живописната екопътека, свързваща паметника на Арабаконак със старата мандра и изворите на река Бебреш. Любителите на по-сериозните преходи могат да хванат червено-бялата маркировка на легендарния национален маршрут Ком-Емине, която пресича местността Издънения извор в района на Стъргелската мандра. На около 14 километра се намира и хижа Чавдар, чийто ежегоден събор през септември събира планинари от цялата страна.

Историята на стъргелските родове

Хилядолетното минало на Стъргел е запечатано в скалите на Стара планина, в основите на древните крепости и в паметта на местните фамилии. Коравите планинци от този край превеждат своите родове през векове на изпитания, оставяйки ярка диря в борбите за свобода и независимост на родината.

Планинското село плаща скъпа кръвна жертва в името на националното обединение. Всяка пета къща в Стъргел дава сбиден свитък от убити или безследно изчезнали мъже по фронтовете на Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. През 1920 година с лични дарения селото издига величествен каменен военен паметник с височина над три метра. Върху неговите стени, като разгърната книга на безсмъртието, са изписани имената на десетки местни герои от емблематичните стъргелски фамилии като най-смелата фамилия Войнишки, чието име само говори за себе си. Родът е изпращал своите синове на фронта като подофицери и редници, които не предавали бойните си позиции си до последния си дъх. Синовете на фамилия Жиланови били известни със своя непокорен дух и храброст по време на тежките боеве за свободата на отечеството, защитавайки границите на българската земя. И фамилиите Кьосеви, Мишови и Сиракови са пролели кръвта си на бойните полета от 1912 до 1918 г., оставяйки сираци в планинското село, но записвайки Стъргел в златните страници на българската военна история. Тези пет вековни фамилии превеждат Стъргел през пожарите на времето, доказвайки, че силата на българския дух е по-силна от всяко историческо изпитание.

Столичани го търсят за целогодишно живеене

През последните години Стъргел все по-силно привлича градските жители, търсещи спокойствие и възможност за постоянно живеене сред природата. Поради ограниченото предлагане и засиления интерес цените на имотите в района отбелязват стабилен ръст, като старите автентични къщи с дворове за реновиране често надхвърлят 100 000 евро. Основното преимущество на селото е неговата уникална локация – то съчетава суровата красота и чистия въздух на високата планина с бърз и лесен достъп до столицата по Подбалканския път, който се поддържа в отлично състояние през цялата година. Жителите се радват на напълно изградена инфраструктура, включваща надеждно водоснабдяване с прочутата местна планинска вода, отлична интернет свързаност, редовен междуградски транспорт до общинския център Горна Малина и София, както и изключително сигурна и спокойна среда за отглеждане на деца.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com