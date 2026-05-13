Дара скъсала роклята си минути преди да излезе на червения килим

Броени часове делят България от мегаспектакъла на втория полуфинал в австрийската столица, а европейските критици вече предричат исторически триумф за родната поп дива! Цяла България тръпне в очакване на невиждано досега зрелище! Остават часове до българското участие на песенния конкурс Евровизия 2026, който тази година превръща Виена в туптящото сърце на европейската музика. Церемонията в четвъртък вечер ще бъде официално открита от „Бангаранга“ и Дара, която наесен ще гледаме и като треньор в новия сезон на „Гласът на България“. Докато певицата и екипът ѝ шлайфат стъпките до съвършенство, букмейкърите и феновете вече са в абсолютен екстаз!

Музика, усмивки, забавление и денонощни репетиции белязаха подготовката на певицата и екипа ѝ за втория полуфинал на конкурса. Веднага след последното излизане на сцената във Виена, Дара сподели пред бТВ: „Подготовката тече с пълна сила и току-що слязох от репетиция. Беше супер. Стискайте ни палци. Утре е полуфиналът. Благодаря за цялата любов и енергия, която ни изпращате“. Хиляди хора веднага се включиха в социалните мрежи, за да ѝ пожелаят успех.

Истински ужас зад сцената

И докато певицата и екипът ѝ се подготвят за решителния сблъсък, вълна от емоции заля интернет. Самата Дара описва песента си като дълбоко вдъхновена от мистичните български кукерски обичаи и гоненето на зли сили. Специалният ѝ екстравагантен костюм е създаден от младия дизайнер Виктор Гърбешков, а историята около него е меко казано сензационна.

„Звънна ми един ден и ми каза: „Сега имаме много голям килим за церемонията по откриване на Евровизия и искаме да гръмнем на този килим“. Аз се казвам Виктор Гърбешков, но ми викат Гърмешков – аз съм по гърмящите аутфити и приех с огромна радост“, разказва дизайнерът. Той описва костюма като огромно предизвикателство, заради което и пробите били в последния момент на австрийска земя.

„Правих корекции по роклята минути преди да отидем на килима. Те ѝ правеха грим и коса. Аз пък ших по роклята. Чувството беше невероятно. Да видя как дрехата оживява върху човек е наистина вълшебно“, споделя с вълнение Гърбешков. Ден преди полуфинала Виктор е категоричен, че Дара вече е победител за него и ѝ пожелава: „Да вярва в себе си, да успее да усети магията в себе си и с нея да върви напред“.

Елитът на България на крака: „Гордеем се с теб!“

Подкрепата за родната звезда е безпрецедентна. Поп дивата Мариана Попова емоционално написа в профила си, че тази година Дара носи във Виена не просто песен: „Тя носи гласа, енергията и духа на България пред милиони хора.“

Алтернативната икона Рут Колева също не спести суперлативи за магнетизма на нашето момиче: „DARA притежава сценична лекота, която не се създава – или я носиш, или не. А тя я носи.“ Интернет пространството буквално преля от позитивни коментари, сред които се открои и посланието: „Скъпо българско момиче, България се гордее с теб! Бъди щастлива и… Бангаранга!“.

Кога и как да подкрепим DARA от чужбина?

Големият час на истината настъпва тази вечер, а съдбата на българското участие зависи изцяло от вота зад граница. Вторият полуфинал на Евровизия 2026 се излъчва на живо тази вечер от 22 часа българско време по БНТ 1. Тъй като правилата на конкурса забраняват да се гласува от собствената държава, българите във Виена и цяла чужбина трябва да изпратят своя глас. Това става чрез официалното приложение на Eurovision App, с SMS на посочените на местния тв екран номера или онлайн на международната платформа.

България излиза на виенската сцена с високо вдигната глава, готови да прогоним лошото с кукерски ритми и да превземем Европа!

