Обичаната актриса направи болезнени разкрития за Ада

Обичаната българска актриса Силвия Петкова взриви публичното пространство с брутално откровена и емоционална изповед в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV. Пред водещата Алекс Сърчаджиева звездата свали маската на недосегаема и направи шокиращо признание за интимния си живот след раздялата с режисьора Зоран Петровски – бащата на нейния син.

Четири години суша и глад за истинска любов

„Не съм била с мъж от четири години. Не ми е приятно. Имам нужда, отворена съм за любов!“, изплака актрисата пред камерите, хвърляйки в абсолютен шак феновете си. Петкова категорично подчерта, че не е човек за мимолетни авантюри за една нощ и въпреки дългото уединение, продължава силно да вярва в истинската, чиста и дълбока любов. Тя обаче не скри, че възстановяването на разбитото ѝ сърце е отнело години на тежки страдания.

Жестоката истина за раздялата: „Каза ми, че съм тесногръда!“

Актрисата разкри за първи път грозната истина за срива в отношенията им с победителя от „Сървайвър“ Зоран Петровски. Оказва се, че Силвия е била готова на всичко, за да спаси семейството си, но е срещнала стена от егоизъм.

„Бях готова да простя, ако ми беше поискана прошка. Вместо това ми беше казано, че съм тесногръда и че няма съжаление за нищо. Тогава станах и си тръгнах“, сподели с горчивина тя. Преди окончателния крах Петкова е правила два отчаяни опита да се върне при режисьора, но трети шанс за спасение на връзката им така и не бил даден.

Пропадането в Ада: Алкохол и липса на желание за живот

Последвалият период се превърнал в истински кошмар за звездата, а борбата с депресията продължила цели три години. Силвия призна за най-мрачната си фаза, белязана от тежки пороци: „Първата фаза беше самоунищожение – пиене и липса на желание да съществуваш. От Силвия не беше останало абсолютно нищо!“.

В края на разтърсващия разговор актрисата се обърна емоционално към Алекс Сърчаджиева, като двете споделиха горчивия опит и огромните трудности, през които преминава всяка майка, принудена да се справя със самотното родителство в България.

