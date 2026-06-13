Маги Джанаварова разкри най-тежката си битка извън сцената
Изпълнителката призна, че се е чувствала изгубена между майчинството, кариерата и нуждата от признание
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Изпълнителката призна, че се е чувствала изгубена между майчинството, кариерата и нуждата от признание
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Един от най-драматичните моменти в живота му е тежък инцидент в Германия
Актьорът говори за грехове, загуби и цената на изкуството в едно от най-личните си интервюта
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