"Имах го за брат, а той ме предаде". Кичка Бодурова с голямо разкритие

Зад усмивката на сцената и аплодисментите на публиката се крият рани, които не зарастват лесно. Макар от години да живее в САЩ и да прекарва по-голямата част от времето си отвъд Океана, Кичка Бодурова остава една от най-обичаните български изпълнителки. Тя обаче признава, че успехът ѝ невинаги е бил посрещан с възхищение.

В откровено интервю пред "Супер магазин" звездата разказва за завистта, която е срещала, за предателството на човек, когото е смятала за брат, както и за най-тежкия период в живота си – битката за здравето на нейната племенница Магдалена.

„След промените през 1989 година имаше трудни 25 години, в които много мои колеги нямаха работа. По-близките ги канех в САЩ и им осигурявах участия пред българите. Исках да бъда полезна. Чувствах силна носталгия, а и исках да помогна. Започна и чалгата да навлиза, нямаше работа... Затова купих ресторант, за да пеем там за българите. Колеги идваха и спяха в дома ми“, спомня си тя.

Вместо благодарност обаче понякога получавала друго.

„Един от тях, много талантлив, два пъти по два месеца ми е гостувал. Имах го като брат, а сега дори не се обажда. Даже веднъж, със злоба и със сигурност под въздействието на алкохол, ми написа грозни думи.“

Изпълнителката признава, че животът в Америка често е бил повод за погрешни представи и завист.

„Това, че живея в САЩ, ми донесе много негативи, но свикнах да преглъщам. Само с двама колеги бях по-близка и много ги обичах. Иначе не гледам в чуждия двор. Знам, че слънцето грее еднакво за всеки. Другото зависи от нас.“

Много по-болезнени обаче са спомените, свързани с племенницата ѝ Магдалена. Именно тя първа забелязала, че момичето има подутина на врата – знак, който променя живота на цялото семейство.

„Най-важното е, че спасихме живота на Маги. Това бе другият шок, който преживях. Да вземеш под крилото си едно дете на 16 години и само година по-късно да се окаже, че има най-лошото...“

Следват прегледи, изследвания, биопсия и спешна операция.

През цялото това време певицата крие истината от брат си, за да го предпази.

„Само аз си знам през какво минах. Не казвах истината на брат ми, който е с диабет. Наех се да решавам живота на детето. Веднъж само му загатнах, че нещо не е наред, а той ми каза, че още като малка косата ѝ падала. Водили я на лекар и им казали да пие витамини. Това беше огромен шок.“

И до днес не може да забрави последните думи на Магдалена, преди да влезе в операционната.

„Гледаха ме тези очички и ми казваха: „Лельо, да знаеш, че много те обичам“.“

Днес най-тежките моменти са останали зад гърба им, а певицата говори с гордост за своите две момичета.

„И с двете си момичета се гордея. Получиха прекрасно образование. Сега да опъват крилата и да летят.“

Тя признава, че вече има и една голяма лична мечта. „Да, чакам с нетърпение момента, в който ще стана баба.“

Разговорът завършва с усмивка и любопитна история за най-необичайните подаръци, които е получавала от свои почитатели. „Един почитател ми изпрати кафез с живи кокошки по влака от Горна Оряховица, за да ям прясно месо“, смее се певицата. А това далеч не бил единственият изненадващ жест.

„Същият човек миналата година ми подари малки жълти патенца. Чудех се какво да ги правя и ги подарих на зоопарка в Бургас. Те пораснаха, станаха бели и много красиви.“

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