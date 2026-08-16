Най-великият дует на всички времена! Хит от 1981 г. изненадващо се върна в класациите

Една от най-знаменитите случайности в историята на рока отново се превърна в хит. „Under Pressure“ на Queen и Дейвид Боуи се завърна в класацията Hard Rock Streaming Songs на „Билборд“, където тази седмица зае 24-о място. Това се случва 45 години след онази почти импровизирана нощ в швейцарско студио, когато Боуи, Фреди Меркюри и останалите от Queen създават песента. За новото й възкръсване съобщи Parade, а актуалната класация на „Билборд“ потвърждава завръщането.

300 седмици живот за един хит

„Under Pressure“ вече е прекарала 210 седмици само в Hard Rock Streaming Songs, като най-доброто й класиране там е девето място. Ако се съберат участията й в различните класации на „Билборд“ през годините, песента вече има впечатляващите 300 седмици присъствие. И всичко това за парче, което при първоначалното си излизане през 1981 г. стига едва до 29-о място в САЩ, макар във Великобритания да оглавява класацията.

Историята с времето става още по-любопитна. През 2014 г. читателите на „Ролинг Стоун“ поставят „Under Pressure“ на първо място сред най-великите дуети на всички времена - признание, което идва десетилетия след сравнително скромния американски старт на сингъла.

Боуи дошъл за една песен, а си тръгнал с легенда

Самото създаване на хита звучи като рокендрол клюка, която трудно би могла да бъде измислена по-добре. Боуи се озовава в Mountain Studios в Монтрьо, където Queen работят, и първоначално идеята е той да запише вокали за „Cool Cat“. Тази версия не се получава и приносът му е премахнат, но музикантите започват да импровизират заедно. От този джем се ражда „Under Pressure“.

Години по-късно Брайън Мей разказва, че музикантите влизали да записват вокалите практически без предварително договорени партии. Всеки измислял своите идеи, а после отделните фрагменти били сглобени в песента, която днес звучи така, сякаш е била планирана до последната нота.

Особено любопитен е разказът на самия Боуи, че песента е написана и записана практически за една нощ. Той и Фреди Меркюри създавали собствените си вокални мелодии, а след това работили заедно върху текста. Боуи по-късно признава, че дори той трудно можел да повярва колко бързо е било направено толкова сложно парче.

Един дует, който светът така и не видя на живо

Тук идва и голямата музикална ирония - Queen и Дейвид Боуи никога не изпълняват „Under Pressure“ заедно пред публика. Дори Live Aid през 1985 г., когато и Queen, и Боуи са част от историческия концерт на „Уембли“, не успява да събере Фреди и Дейвид за песента. „Ролинг Стоун“ определя именно това като една от пропуснатите възможности на легендарното шоу.

И двамата обаче изпълняват парчето поотделно през годините. Боуи го включва и в свои концерти, като на турнето му през 2003-2004 г. басистката и певица Гейл Ан Дорси поема партията на Фреди Меркюри. Официалният сайт на Боуи отбелязва колко силна реакция предизвиквала песента сред публиката дори повече от две десетилетия след записването й.

45 години след онази случайна среща в Монтрьо Фреди Меркюри и Дейвид Боуи отново са рамо до рамо в „Билборд“ - този път без студио, без нов запис и без нито един от двамата да е на сцената.