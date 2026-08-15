Ванга - ясновидка или “златна кокошка” на службите?

Критиците смятат, че държавата я е използвала за бизнес, изчисляват на 10 млн. долара печалбата от посетителите й

Някои смятат Ванга за велика ясновидка, предсказала терористичните атаки от 11 септември 2001 г., смъртта на Сталин и принцеса Даяна. Други твърдят, че известността й е заговор на тайните служби. Какво се знае за Ванга 30 години след смъртта й, защо не успява да намери лично щастие, кои от предсказанията ѝ са се сбъднали и къде е сгрешила?

Вангелия Пандева Гущерова (по баща Сурчева) е родена на 31 януари 1911 г. в Струмица. Когато е на три години, майка ѝ умира. През 1923 г., поради финансови затруднения, семейството се премества в село Ново Село, Македония . Животът й се променя трагично на 12-годишна възраст –застигната е от торнадо, което я хвърля в полето. Свестява се заровена под пръст и клони, а очите ѝ са пълни с пясък. Семейството не може да си позволи лечението и тя ослепяла. След три години в Дома на слепите в Сърбия, където се учи да готви, чете и пише с брайловата азбука, се връща при баща си в Струмица. През 1942 г. се омъжва за войника Димитър Гущеров и се мести в Петрич. Ясновидският й дар пречи на отношенията със съпруга ѝ. Двойката няма деца. Димитър започва да пие и умира на 42 г. от цироза на черния дроб. Ванга осиновява момче и момиче - Димитър и Виолета. Малко преди смъртта ѝ те се заклеват пред майка си никога да не дават интервюта, пише Gazeta.Ru.

Врачката прекарва последните 20 години от живота си в село Рупите. През 1994 г. тя построява там параклис, посветен на Света Петка. Българската православна църква обаче отказва да го освети.

Смята се, че ясновидката е предвидила смъртта си, като е посочила точната дата и причина. Тя умира на 11 август 1996 г. на 85-годишна възраст от рак на дясната гърда, отказвайки операция и лечение. Завещава на държавата цялото си имущество, включително къщите в Петрич и Рупите. Днес те са музеи, съхраняващи оригиналното обзавеждане, там действа и фондация, носеща нейно име.

„Русият конник”

Ванга разказва, че през 1941 г. ѝ се явява мистериозна фигура – „рус конник“, който ѝ казва: „Скоро всичко на този свят ще се обърне с главата надолу, много хора ще умрат. Ти ще останеш тук и ще говориш за живите и мъртвите. Не се страхувай! Аз ще бъда наблизо, винаги ще ти помагам.“

Гадателката искала да скрие дарбата си, но мълвата за нея се разпространява в целия регион, а по-късно и извън България . Оттогава скромният й дом се превръща в последна надежда за хиляди хора. Майки, съпруги и сестри, чиито синове, съпрузи и братя са изчезнали на фронта, я питат живи ли са. Според многобройни свидетелства Ванга е предсказвала съдбата на войниците с плашеща точност.

„Когато човек застане пред мен, всичките му починали близки се събират около него. Те ми задават въпроси и отговарят на моите. Това, което чуя от тях, го предавам на живите“, споделя Ванга.

През 1942 г. самият цар Борис III отива при нея за съвет. Казват, че тогава тя предсказва скорошната му смърт – той умира година по-късно.

Разузнавателни служби и „държавен бизнес“

След войната способностите на Ванга привличат вниманието на държавата. През 1967 г. тя е наета от Българския институт по сугестология със заплата от 200 лева на месец (според други източници, 200 долара). Посещението при нея струвало 10 лева за граждани на социалистически страни и до 50 долара за западняци.

Критиците на Ванга смятат, че тя се е превърнала в „златна кокошка“ за службите и изчисляват, че от 1967 до 1991 г. държавата е спечелила приблизително 10 милиона долара от нейните посетители.

Според друга теория, Ванга е издигната от семейството на Тодор Живков, с чиято дъщеря Людмила имала почти семейни отношения. Твърди се, че информатори събирали сведения за посетителите, които след това били представяни на клиентите като мистични откровения.

Основните „сбъднати“ предсказания

На Ванга се приписва предсказанието на много значими събития, думите й обаче били неясни и значението им е зависело от тълкуване. Ясновидката не е водила дневник, казаното било документирано от последователи след смъртта ѝ.

• Потъването на подводницата „Курск“

През 1980 г. Ванга казала: „В края на века, през август 1999 или 2000 г., Курск ще бъде под вода и целият свят ще го скърби“. Тогава мислели, че говори за потъването на цял град. През август 2000 г. атомната подводница „Курск“ потъва в Баренцово море, загиват всичките 118 членове на екипажа.

• Терористичната атака от 11 септември 2001 г.

Ванга „видяла“ експлозията на кулите близнаци в Ню Йорк още през 1989 г. „Страх, страх! Нашите американски братя ще паднат, кълвани до смърт от железни птици. Вълци ще вият иззад храстите и невинна кръв ще се лее като река“, са думите, с които описва видението.

• Смъртта на принцеса Даяна

Ванга направила ужасяващо пророчество за съдбата на принцеса Даяна още в деня на сватбата ѝ, 29 юли 1981 г. По време на излъчването на церемонията ясновидката казала: „Тази сватба ще убие момичето... Ще умрем заедно... тя ще чуе за смъртта ми, но ще умрем заедно“. Принцесата на Уелс загива в автомобилна катастрофа в Париж на 31 август 1997 г., година и 20 дни след смъртта на пророчицата.

• Убийството на Джон Кенеди

Според твърдения, Ванга е предупредила 35-ия президент на САЩ за покушението няколко месеца предварително. Американският лидер се вслушал в думите ѝ и увеличил охраната си, но това не го е спасило. Ясновидката обещала да каже на вдовицата на Кенеди - Жаклин, кой е убил съпруга ѝ. Но на бившата първа дама ѝ било забранено да се вижда с Ванга.

Както и при много други предсказания, не съществуват официални записи за това предсказание, направено преди ноември 1963 г. Съобщенията, че Ванга е „видяла“ смъртта на Кенеди, започват да се разпространяват след смъртта му.

• Перестройката

Изследователи и близки до пророчицата твърдят, че през 1979 г. тя е заявила: „Светът ще се промени след шест години. Старите лидери ще си отидат. Ще дойде нов човек“. През 1985 г. Михаил Горбачов става генерален секретар на ЦК на КПСС , отбелязвайки началото на реформите и ерата на Перестройката.

• Пандемията от коронавирус

Според популярно тълкуване, още през 1995 г. Ванга е предсказала пандемията, свързвайки я с „годината на огледалото“ - „годината на петте двойки“ (препратка към датата 22.02.2022 г. или към 2020 г., където числата също са подредени симетрично). Тя още била казала, че болестта ще „дойде от „жълтите“ и че хората ще „падат направо на улицата и ще умират“.

Несбъднатите предсказания

На Ванга се приписват редица изключително конкретни и мрачни прогнози за второто десетилетие на 21 век, които, за щастие, са останали фантазия.

• Началото на Третата световна война

Конфликтът ще започне през 2010 г. и ще завърши през 2014 г. Ванга твърди, че хората ще използват ядрени, а след това и химически оръжия. В резултат на мащабен конфликт населението на Европа ще намалее рязко, оставяйки континента практически пуст. Ванга вярвала, че това ще се случи през 2016 г.

• Радиоактивна пустош

Радиоактивните отпадъци в Северното полукълбо през 2011 г. ще убият всички животни и растения и ще последва химическа война между оцелелите европейци и мюсюлмани. Този апокалиптичен сценарий също остана неосъществен.

• Нашествие на извънземни

Ванга казала, че през 2026 г. човечеството ще се сблъска с извънземни, които ще попречат на голямо спортно събитие. Дали това ще се сбъдне, ще стане ясно през ноември 2026 г. Подобни „предсказания“ се публикуват най-често в западните таблоиди, които тълкуват датата и „пророчеството“ по своя преценка.

В същото време племенницата на Ванга - Красимира Стоянова, твърди, че в достоверна книга е описан контакт с извънземни едва 200 години след живота на Ванга (тоест приблизително през 2196 г.).

Защо Православната църква не признава Ванга

Официалната позиция на Православната църква относно гадателката е изключително негативна. Духовенството посочва, че предполагаемият ѝ дар не е божествен, а демоничен. Трансовите състояния, промените в гласа и твърденията за общуване с духовете на мъртвите противоречат на християнското учение. Докато православните светци призовават към покаяние и молитва, методите на българската ясновидка напомнят повече на магически ритуали, заради което дейността ѝ е смятана за греховна.

Защо хората вярват на гадатели?

Хората от ерата на напредналите информационни технологии все още да вярват в гаданията на Ванга, нейния „колега“ Нострадамус и други ясновидци. Причината е, че им е психологически трудно да живеят в свят, който не се поддава на предсказания и търсят различни начини за преодоляване на този проблем, обяснява клиничният психолог Павел Бирюков пред Gazeta.Ru. Колкото по-прост и разбираем е един начин за надникване в бъдещето, толкова по-привлекателен е той. Екстрасенсите и другите гадатели са много удобни: те ви казват всичко като изкуствен интелект, но по-добре, защото е мистично! Склонността да се вярва в свръхестественото е вкоренена в човешката психика от незапомнени времена. Хората често търсят причинно-следствени връзки там, където такива не съществуват – феномен, известен като „магическо мислене“. „Ще цитирам пример от филма „Интерстелар“: книги започват да падат от рафта в спалнята на едно момиче и тя си мисли, че това е дело на призрак. Но баща ѝ, космически пилот, ѝ казва да използва научен подход - да събере всички данни и да представи заключението си. Благодарение на този съвет героинята прави важно откритие, което влияе върху съдбата на семейството и на човечеството. Тази метафора демонстрира ценността на човешкия ум, чиято сложност прави живота ни по-добър“, заключава психологът Бирюков.