ДНК от мумия разкри зловещата история. Смъртоносна болест

ДНК анализ на мумии в Чили потвърди, че европейските колонизатори са пренесли едрата шарка в Америка, с което са отприщили епидемия, унищожила коренното население на континента. Проучването е публикувано в списание Science.

„Тълкуваме това като първото директно молекулярно доказателство за пренасянето на едрата шарка в Америка чрез европейската колонизация“, заявява авторът на изследването Шигеки Накагоме от Тринити Колеж в Дъблин.

Характеризираща се с появата по кожата на гнойни пъпки, оставящи белези, Едрата шарка е била едно от най-смъртоносните заболявания в историята, преди да бъде напълно изкоренена през 1980 г. благодарение на ваксинацията.

Заразата, разчистила пътя за конкистадорите

Историците изчисляват, че болестта е унищожила до 95% от коренното население на Америка, с което е разчистила пътя за конкистадорите и последвалата колонизация. Сега Накагоме и екипът му намират окончателното доказателство за тази трагедия, анализирайки костни проби от древни мумии в района на Камаронес, Северно Чили. Генетичен анализ на скелетите на двама души, жена на възраст между 30 и 35 години и младеж на 18-20 години, погребани по време на испанския колониален период - разкри следи от древна едра шарка, подобни на европейските щамове.

Това е първото доказателство за болестта в този конкретен район, то обяснява и мистериозните белези по мумиите, за които досега се смяташе, че са причинени от отравяне с арсен.

Кога е започнал морът

Датирането на останките показва, че двамата са починали от болестта между 1492 и 1631 г. Това подкрепя тезата, че заразата тръгва от испанците, които ликвидират империята на инките в днешна Перу в началото на 30-те години на XVI век.

„Никой никога не е седемaл в това, че едрата шарка е дошла в това полукълбо с колонизацията, но това проучване вече го доказва научно“, коментира Патриша Фостър, биолог от Университета в Индиана.

Точният източник на епидемията все още не е ясен, тъй като европейските заселници са пристигали на вълни – Христофор Колумб плава из Карибите през 1492 г., докато Америго Веспучи изследва южноамериканското крайбрежие десет години по-късно. Също така не е ясно дали тези болести, срещу които местните жители не са имали защита поради липсата на предходен контакт с тях, са били разпространени умишлено или случайно, подобно на историческа кампания за биотероризъм. Историк Матю Уорд от Университета в Дънди обобщава:

„Без тези епидемии колонизацията на Америка щеше да изглежда съвсем различно.“