Исторически миг: Падна границата на Гибралтар! ВИДЕО

Една от най-известните и символични граници в Европа вече е история. След повече от 100 години оградата между британската отвъдморска територия Гибралтар и Испания започна да изчезва, след като влезе в сила дългоочакваното споразумение между Великобритания, Испания и Европейския съюз.

За хиляди хора това означава край на ежедневните проверки, задръстванията и дългото чакане. За Европа – символичен край на една разделителна линия, която десетилетия наред беше белег на политически конфликти, Брекзит и спорове за суверенитет.

От днес – без проверки на сухопътната граница

С влизането в сила на новите договорености паспортните проверки на сухопътната граница между Испания и Гибралтар отпадат.

Всеки ден около 15 000 души преминават между испанския град Ла Линеа де ла Консепсион и Гибралтар, където работят. Досега те често прекарваха часове на опашки, особено след Брекзит.

Оттук нататък придвижването ще бъде свободно, подобно на това между държавите от Шенген.

Какво се променя?

Макар сухопътната граница да остава отворена, контролът не изчезва напълно.

Проверките се преместват на летището и пристанището на Гибралтар, където ще се извършават проверки по правилата на Шенген. Така се запазва сигурността на европейското пространство, без да се затруднява ежедневният живот на местните жители.

"Последната стена на континентална Европа"

Испанският премиер Педро Санчес определи случилото се като исторически момент.

„Днес пада последната стена на континентална Европа“, заяви той.

От британска страна главният министър на Гибралтар Фабиан Пикардо подчерта, че споразумението не променя британския суверенитет над територията, а единствено създава по-добри условия за движение на хора и стоки.

Граница, белязала поколения

Оградата между Испания и Гибралтар съществува от началото на XX век.

Най-драматичният момент настъпва през 1969 г., когато режимът на Франсиско Франко напълно затваря границата като част от натиска върху Великобритания за връщане на територията.

В продължение на повече от десетилетие семействата от двете страни остават разделени, а икономическите връзки почти прекъсват.

Границата започва постепенно да се отваря едва през 80-те години, но след Брекзит отново се появяват опасения за ограничения и сериозни затруднения при преминаването.

Един спор остава нерешен

Въпреки историческото споразумение спорът за суверенитета над Гибралтар остава.

Испания продължава да претендира за територията, докато Великобритания настоява, че бъдещето на Гибралтар зависи единствено от волята на неговите жители.

На референдума през 2002 г. близо 99% от гласувалите отхвърлиха идеята за споделен суверенитет с Испания.

Малката територия с огромно значение

Гибралтар е с площ едва 6,8 квадратни километра, но заема стратегическо място при входа на Средиземно море.

Освен с прочутата Гибралтарска скала, територията е известна като единственото място в Европа, където живеят диви маймуни – берберски макаци. Икономиката ѝ разчита на финансовите услуги, онлайн хазарта, туризма и пристанищната дейност.

С отпадането на граничната бариера започва нова глава за Гибралтар – такава, в която свободното движение на хора отново се превръща в ежедневие, въпреки че политическият спор между Лондон и Мадрид далеч не е приключил.