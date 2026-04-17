Ново изследване пренаписва историята на Христофор Колумб

Учени представиха нови генетични доказателства, които поставят под съмнение утвърдената версия за произхода на Христофор Колумб. В продължение на десетилетия се смяташе, че той е италианец, но според ново изследване това може да не е вярно, съобщава Евронюз.

Екип от лабораторията Citogen и университета Complutense в Мадрид твърди, че мореплавателят вероятно произхожда от галисийска аристокрация в Испания, по-специално от рода Сотомайор. Нови данни идват от гробница в Хелвес, провинция Севиля, където са погребани най-малко седем преки потомци на изследователя.

Гробницата, която отвори нова следа

Именно находките от Хелвес дават нов тласък на изследването. Там учените насочват вниманието си към родовата линия на Колумб и към възможни връзки със испанската аристокрация.

Според тях галисийският благородник Педро Алварес де Сотомайор, известен като Педро Мадруга, може да е пряк предшественик на семейството на Колумб. Тази хипотеза се базира не само на исторически догадки, а и на конкретни генетични данни.

Неочакваното съвпадение в ДНК

При анализ на ДНК от 12 индивида, ексхумирани от семейната гробница на графовете на Желвеш, учените откриват изненадваща връзка. Двама души споделят общ генетичен материал, въпреки че историческите документи не показват родство.

Единият е Хорхе Алберто де Португал - третият граф на Желвеш и правнук на Колумб. Другият е Мария де Кастро Хирон де Португал - графиня консорт от 17-ти век, влязла в рода чрез брак, но със галисийски произход като дъщеря на 9-ия граф на Лемос. Именно тази необяснима връзка насочва учените към общ предшественик.

„Виртуален нокаут“ разкрива ключовата фигура

За да потвърдят предположенията си, изследователите използват техника, известна като „виртуален нокаут“. Чрез нея те елиминират хипотетично отделни фигури от родословното дърво и наблюдават ефекта върху генетичните връзки.

Когато премахват Педро Мадруга, връзката между двамата индивиди изчезва напълно. Никой друг от стотиците анализирани предшественици не води до подобен резултат, което насочва категорично към него.

Нова технология върху древни останки

Генетистката Изабел Наваро-Вера, технически директор на отдела за съдебна генетика на Citogen, прилага масово паралелно секвениране на повече от 10 000 генетични маркера.

„Това е техника, която никога преди не е била използвана върху толкова древни останки поне нищо не е публикувано за нея“, каза тя.

Стара теория с ново потвърждение

Хипотезата за връзка между Колумб и Педро Мадруга не е нова. Тя е формулирана още в началото на 20-ти век от историка Селсо Гарсия де ла Риега от Понтеведра.

Педро Мадруга е един от най-могъщите феодали в Галисия през 15-ти век, контролирал обширни територии от замъка Сотомайор край река Вердуго в провинция Понтеведра.

Език, символи и хронология

Учените обръщат внимание и на допълнителни косвени доказателства. В текстовете на Колумб се откриват синтактични структури, типични за галисийско-португалски, които трудно могат да се обяснят, ако този език не му е бил познат.

Гербът, предоставен му от католическите монарси, включва златни ивици - елемент от традиционната хералдика на рода Сотомайор. Освен това хронологията поражда въпроси - животът на Педро Мадруга и появата на Колумб не се пресичат документално.

Предпазливи изводи, но силна увереност

Авторите на изследването подчертават, че става дума за косвени доказателства, получени чрез потомци, а не чрез директен анализ на ДНК на самия Колумб. Те отбелязват, че резултатите изискват независима проверка.

Въпреки това учените са уверени, че теорията им има потенциал да бъде потвърдена и да промени разбирането за произхода на една от най-известните личности в световната история.

