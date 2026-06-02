Триумф за България! Влязохме в елита

Най-старото и авторитетно висше училище в България – Софийският университет „Св. Климент Охридски“, постигна исторически успех, който носи повод за истинска национална гордост. Нашата Алма матер се нареди сред първите 5,2 процента от общо 21 291 университета в целия свят в престижната глобална класация Global 2000 за 2026 година. Впечатляващото признание е дело на авторитетната консултантска организация Center for World University Rankings (CWUR), която публикува най-големите и мащабни академични проучвания на висшите училища на планетата.

Безапелационен успех

Това изключително постижение е доказателство за огромния труд, постоянство и високо качество на образованието, което Софийският университет поддържа години наред. Методологията на класацията на CWUR е изключително строга и не разчита на субективни анкети или на данни, подадени директно от самите висши училища. Подреждането се базира изцяло на четири ключови и независими стълба: качество на образованието, подготовка на студентите, престиж на преподавателския състав и мащаб на научните изследвания.

За да оцени обективно академичните постижения, организацията използва седем конкретни индикатора, разделени в четири основни области. Изследва се академичният и професионалният успех на възпитаниците на университета спрямо мащаба на самото училище, както и броят на преподавателите, носители на най-високи международни отличия. Огромна тежест в класирането имат научните изследвания, измерени чрез общия брой публикации във водещи и влиятелни световни списания, както и броят на високо цитираните научни статии от софийските учени.

Пример за лидерство и академично вдъхновение

Влизането в първите 5 процента на световния образователен елит е ясен знак, че въпреки трудностите, българската наука и висше образование стоят стабилно на световната карта. Софийският университет доказва, че е не просто пазител на традициите, но и модерен научноизследователски център, който подготвя конкурентоспособни специалисти на глобално ниво. Този успех е най-доброто вдъхновение за хилядите млади хора в България, че могат да получат образование от световна класа и на родна земя.

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