Млади учени и новатори представиха бъдещето на технологиите на Студентската и докторантска научна сесия 2026 на ВУТП

Изключителен интерес, смели научни хипотези и дискусии върху технологиите на утрешния ден белязаха тазгодишната Студентска и докторантска научна сесия 2026 на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП). Събитието събра на едно място амбициозни млади изследователи, доказани преподаватели и представители на бизнеса.

Официалното откриване на форума беше дадено в зала 316 от доц. д-р инж. Павлинка Радойска, заместник-ректор по учебен процес и акредитация на ВУТП. В приветствието си към участниците тя подчерта, че младите изследователи са истинският двигател на бъдещите промени, а представените теми имат реален потенциал да се превърнат в работещи решения за бизнеса и обществото. „Много се радвам, че в днешната сесия имаме толкова много участници и то с много различни и актуални теми. Бъдещето на науката е в интердисциплинарните области. Всички можете да почерпите идеи от колегите си и да повишите много Вашето ниво. След края на сесията ще има награди за първо и второ място, както и награди на публиката“, каза доц. Радойска.

Научната програма на форума беше разделена в два паралелни панела, които обхванаха най-актуалните направления в съвременната наука. Панел 1 - „Информационни, комуникационни и навигационни технологии“ бе с модератори доц. д-р инж. Ирина Топалова, проф. д-р инж. Григор Михайлов и гл. ас. инж. Драган Станковски. Акцент в залата бяха докладите, свързани с AI-базирани инструменти за програмиране, възможностите пред 6G мобилните комуникации, киберсигурността, анализ на аудио дийп фейкове, както и изграждането на Tor лабораторни среди и защита от фишинг атаки. Панел 2 – „Дигитални трансформации, мениджмънт и бизнес процеси“ - с модератори доц. д-р Гергана Димчева, доц. д-р инж. Петя Георгиева и гл. ас. д-р Антоанета Иванова-Барес. Участниците дискутираха приложението на изкуствения интелект в управлението на проекти в България, автономното възстановяване при бедствия в Индустрия 5.0, бъдещето на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и децентрализираните IoT екосистеми.

Следобедната програма продължи с практически насочен уъркшоп на тема „От научна идея към реална стойност: как науката и бизнесът създават иновации заедно“, модериран от Станислава Иванова-Горостанова и Любомир Митрев. Интерактивният формат провокира студентите и докторантите да развият по отбори своя собствена бизнес идея, която веднага да намери реализация в обществото, като всеки участник допринесе със своите знания в конкретната научна област, в която са неговите интереси.

Събитието завърши с официалното връчване на грамоти от уъркшопа, последвано от тържествено награждаване и раздаване на сертификати.

Награди получиха:

Панел 1 - „Информационни, комуникационни и навигационни технологии“

I място - Светослав Ангелов, Phishing Counteraction: Credential Recovery and Database Poisoning Techniques; Modern Adversary Malware Delivery Techniques;

II място - Костадин Аргиров, Методологични предизвикателства при предварителната обработка на аудио дийп фейкове за целите на криминалистичния анализ;

Награда на участниците - Мадлен Божкова, Концептуален софтуер за верификация на скринингови изследвания в офталмологията.

Панел 2 – „Дигитални трансформации, мениджмънт и бизнес процеси“

I място - Драгомир Марков, Получаване на биогаз при третиране на органични отпадъци;

II място - Иво Гергов, Intelligence at the Edge: How Lightweight AI Brings Adaptive Smart Homes to Constrained IoT Devices; From Fixed to Fluid: How Statistics and Reinforcement Learning Enable Self-Configuring Smart Homes;

Награда на участниците - Смилена Костова, Използване на инструменти с изкуствен интелект в проектния мениджмънт в България; Мотивация и ангажираност при работа в проектни екипи.

Форумът бе закрит от доц. Радойска с пожелания към младите научни таланти за нови вдъхновения и неспирен стремеж към знанието, напомняйки им, че големите открития често започват именно от един смел разговор в академичната общност.

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