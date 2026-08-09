Ламинатът и линолеумът отстъпват, този под е хитът на 2026 година

Ламинатът и линолеумът дълго време бяха сред най-предпочитаните настилки за жилището заради сравнително достъпната си цена и лесния монтаж. През 2026 г. обаче все по-сериозен конкурент им е кварцовият винил - материал, който съчетава външния вид на традиционните подови настилки с много по-висока устойчивост на влага. Голямото му предимство е, че не поема вода и може да издържа на често мокро почистване, разливи и мокри обувки. Това го превръща в интересен вариант не само за дневната и спалнята, но и за кухнята и коридора.

Голямото предимство е водата

Един от слабите пунктове на обикновения ламинат е влагата. Ако вода проникне във фугите и остане там по-дълго, плоскостите могат да набъбнат, да се деформират или да започнат да се повдигат.

Кварцовият винил е значително по-устойчив на подобни ситуации. Именно затова се използва все по-често в помещения, където подът редовно влиза в контакт с вода.

Това го прави подходящ за кухня, антре и други натоварени пространства, в които мокрите обувки, разлятата чаша или честото миене не са изключение.

Не се страхува толкова лесно от драскотини

Другото предимство е защитният повърхностен слой. Той предпазва декоративната част на настилката от ежедневно износване, преместване на мебели и следи от домашни любимци.

Това не означава, че материалът е напълно неразрушим. При кухнята, коридора и други силно натоварени помещения е разумно да се избира вариант с по-дебел защитен слой, тъй като именно той има голямо значение за устойчивостта на износване.

В по-спокойни помещения като спалнята натоварването обикновено е значително по-малко.

Може да издържи десетилетия

При качествен продукт и правилна експлоатация някои производители посочват експлоатационен живот от 25 до 30 години.

Тези числа обаче не са гаранция, че всеки кварц-винилов под ще издържи толкова. Реалният живот зависи от качеството на материала, дебелината на защитния слой, натоварването и най-вече от начина на монтаж.

Дори скъпа настилка може бързо да създаде проблеми, ако бъде поставена върху неравна, нестабилна или неправилно подготвена основа.

Монтажът може да мине и без лепило

Особено удобни са вариантите със система click-lock. При тях отделните плоскости или плочки се заключват една към друга по подобие на ламината и не е необходимо да бъдат залепвани към пода.

Тази технология улеснява монтажа, но има и друго предимство. Ако отделен елемент бъде сериозно повреден, в много случаи той може да бъде заменен, без да се налага смяна на цялата настилка.

Именно комбинацията от устойчивост на вода, сравнително лесна поддръжка и разнообразие от дизайни превръща кварцовия винил в една от най-сериозните съвременни алтернативи на добре познатите ламинат и линолеум.