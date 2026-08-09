Лесен трик премахва тъмни отпечатъци от стъпала върху сандали

Сандалите и чехлите често се покриват с тъмни отпечатъци от пръстите и стъпалата. Петната се появяват особено бързо върху светли, коркови, велурени или текстилни стелки. Авторите на „Дъ Спрус“ изпробват домашен метод за почистване върху джапанки Birkenstock. Той може да освежи обувките, но трябва да се прилага внимателно и според материала.

Какво е необходимо

За почистващия разтвор са нужни:

две чаши топла вода;

две супени лъжици оцет;

половин чаена лъжичка прах или гел за пране;

малък съд;

стара четка за зъби;

микрофибърна кърпа.

В оригиналния метод е използвана и самобръсначка за еднократна употреба. Тази стъпка обаче е подходяща само за груби коркови стелки и крие риск от порязване или необратимо повреждане на повърхността.

Почистване стъпка по стъпка

Водата, оцетът и малкото количество препарат се смесват в съд. Четката за зъби се потапя в разтвора, след което стелката се почиства внимателно с кръгови движения.

Не бива да се използва прекалено много течност, особено при корк, велур и естествена кожа. Накисването може да разлепи обувката, да деформира стелката или да остави нови петна.

След почистването пяната се отстранява с леко навлажнена микрофибърна кърпа. Повърхността не трябва да се търка грубо, защото това може да промени цвета и структурата й.

Внимание с бръснача

При теста върху Birkenstock авторът внимателно отстранил най-горния замърсен слой на стелката със самобръсначка. Така част от тъмните отпечатъци изчезнали.

Методът обаче не трябва да се използва върху гладки, кожени, текстилни или велурени стелки. Дори при коркови обувки острието се движи почти хоризонтално и без натиск, за да не се изреже материалът.

По-безопасна възможност е след изсъхването стелката да се обработи много леко с четка за велур или фина шкурка, но само ако производителят допуска това.

Каишките се почистват отделно

Кожените каишки се забърсват с влажна микрофибърна кърпа, без да се мокрят обилно. Катарамите могат да се полират със суха мека кърпа.

При велур, набук или специално обработена кожа първо трябва да се проверят указанията на производителя. Оцетът и перилният препарат могат да обезцветят някои материали, затова сместа е добре да се изпробва върху малка и незабележима зона.

След почистването сандалите се оставят да изсъхнат естествено на проветриво място. Не трябва да се поставят върху радиатор, под силно слънце или в сушилня, защото топлината може да деформира подметката и да повреди лепилото.