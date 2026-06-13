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Да изчистим България днес

Да изчистим България днес

Десетки хора за поредна година ще се включат в кампанията "Да изчистим България заедно". От днес започва голямото чистене и то ще продължи в продължен...

10 май | 8:00
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