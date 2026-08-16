Мощен студ удря България, после пак 38-градусов ад

Времето над България се чупи рязко и ни вкарва в истински климатичен капан. Синоптиците излязоха с предупреждение за мощен студен атмосферен фронт, който ще пресече страната във вторник. Той носи със себе си опасни гръмотевични бури, интензивни локални валежи и сериозен риск от градушки. Лятната идилия ще бъде временно прекъсната от силни пориви на вятъра, които рязко ще свали градусите на термометрите и ще създадат опасност от внезапни наводнения.

Наковалня в небето: Къде ще удари леденият бич?

Преминаването на студения фронт ще предизвика мощни вертикални процеси в атмосферата. Очаква се образуването на опасни купесто-дъждовни облаци. Основният удар на лошото време ще бъде нанесен в следобедните и вечерните часове. Тогава температурният сблъсък между нажежения летен въздух и нахлуващата студена маса ще достигне своя пик.

Синоптиците съветват шофьорите и земеделските производители да бъдат нащрек за внезапни градушки. Ледените зърна могат да нанесат сериозни щети върху реколтата и автомобилите. В някои райони валежите ще бъдат краткотрайни, но с изключителен интензитет. Те са способни да превърнат градските улици в реки за броени минути.

Жегата не се предава: Африканският пренос се завръща

Захлаждането обаче ще бъде измамно и изключително краткотрайно. Веднага след като фронтът премине и атмосферата се разтовари от напрежението, времето бързо ще се стабилизира. Облаците ще се разсеят, а вятърът ще утихне, за да отстъпи място на нов мощен африкански пренос.

Още в дните след инфарктния вторник слънцето отново ще напече безмилостно, а термометрите бързо ще се устремят нагоре, за да заковат пак бруталните 38 градуса по Целзий. Лятото продължава да демонстрира екстремния си характер, лавирайки между опасни стихии и задушаващ зной.