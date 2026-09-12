Буря и едри градушки ще смажат тези 6 града
Синоптиците са издали оранжев код
Следете всички новини, анализи и коментари за Лошо Време. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Синоптиците са издали оранжев код
Термометрите се сриват рязко под напора на капризното лято, но жегата се завръща с отмъщение
Сериозни щети на земеделските стопанства
BG-ALERT предупреди жителите на Благоевградско, без ток останаха пет населени места, пороите прекъснаха футболен мач в Пловдив
Столична община обяви пълна готовност
Симеон Матев обясни, че сблъсъкът между горещия и студения въздух е причината за екстремното време
Две жени и дете се разминаха по чудо, след като дърво падна върху пейка в центъра на столицата
Най-силни ще бъдат явленията в Западна и Централна България, а нестабилното време ще продължи и през следващите дни
Очакват се наводнения
На 24 май ще вали
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
Очаквани бури принудиха организаторите да реагират часове преди състезанието
Лошо време и неподготвени туристи увеличават риска от инциденти
Предупреждението е в сила от снощи до обедните часове днес
Очаква се да се прекрати и движението на част от фериботите от съображение за сигурност
Най-големите трудности възникват при излитане и кацане при силен дъжд
Шофирайте внимателно, пътувайте с изправни автомобили, апелират полицаите
Заради лошото време
На всички пътници, които плануват да пътуване, се препоръчва да се свържат с местните пристанищни власти
Екипите на полицията ще следят за превишена скорост и неправилно изпреварване