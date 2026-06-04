Бури, градушки и порои връхлитат България днес

Над страната днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, като най-силни ще бъдат явленията в Западна и Централна България. Температурите ще останат сравнително умерени за сезона - между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Нестабилното време няма да приключи бързо и ще се задържи до края на седмицата и през първата половина на следващата.

Бури и градушки в много райони

Денят ще премине под знака на неустойчива атмосфера, която ще създава условия за бързо развитие на мощни облаци. На много места валежите ще бъдат краткотрайни, но временно интензивни, придружени от гръмотевици и риск от градушки. По-сериозни ще бъдат явленията в Западна и Централна България, където облачността ще се развива най-активно.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад, но в Източна България ще се задържи от юг. Това ще поддържа различен характер на времето в отделните части на страната - по-бурно във вътрешността и по-меко по източните райони преди следобедното развитие на облаците. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.

Планините под удар още преди обяд

В планините в Западна България купеста и купесто-дъждовна облачност ще започне да се развива още преди обяд. През деня процесите ще се пренесат и на изток, а на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд със гръмотевични бури. Ще има и условия за градушки, което прави времето рисково за преходи и дейности на открито.

Най-интензивни ще бъдат явленията в масивите в Западна България и в Централния Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра - около 11 градуса.

Черноморието започва спокойно, но облаците идват и там

По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време, но сутринта на отделни места видимостта ще бъде намалена. По-късно през деня и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми, макар че най-силните явления се очакват във вътрешността на страната.

Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното крайбрежие до 26-28 градуса по южното. Температурата на морската вода е 19 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Нестабилното време остава и след днешния ден

До края на тази седмица и през първата половина на следващата въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще има повече слънце, но около и след обяд, както и до полунощ, отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност.

На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи със гръмотевични бури. Ще има и градушки, което запазва риска от локално опасно време в различни райони. В петък валежите ще бъдат на по-малко места и с по-малка интензивност, а преобладаващите максимални температури през периода ще бъдат между 25 и 30 градуса.

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