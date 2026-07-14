Такъв юни досега не е имало. Предупреждение за юли

Юни 2026 г. се превърна в най-горещия юни, регистриран някога в Западна Европа, и във втория най-топъл юни в световен мащаб. Това показват данните на европейската служба за изменение на климата „Коперник“ (Copernicus Climate Change Service), изпълнявана от Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF), суобщи "Метео Балканс".

Основната причина за рекордните температури са най-високите измерени температури на морската повърхност за месец юни, които допринасят за продължителните горещи вълни в голяма част от Европа.

Екстремните горещини продължават и през юли, като особено засегнати остават Западна Европа, Франция, Испания и Португалия. Високите температури създават благоприятни условия за бързото разпространение на опустошителни горски пожари, които вече нанасят сериозни щети в Южна Европа.

На 8 юли обсерваторията „Фабра“ в Барселона отчете температура от 40,5°C – най-високата стойност за повече от 100 години инструментални наблюдения.

Междувременно морските горещи вълни в западната част на Средиземно море и по Атлантическото крайбрежие достигат рекордни стойности. Средната температура на морската повърхност в световен мащаб (без полярните океани) през юни 2026 г. надминава предишния рекорд, поставен през юни 2024 г.

Световната метеорологична организация (WMO), заедно със своите партньори и национални метеорологични служби, засилва усилията за ранно предупреждение при екстремни горещини и прилага координирани планове за защита на общественото здраве. Целта е да бъдат ограничени последиците от екстремните температури върху хората, екосистемите, селското стопанство и икономиката, както и да се подпомогне вземането на навременни решения за намаляване на риска.

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