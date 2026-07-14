Български гвардейци ще участват на парада в Париж, Радев е гост на Макрон

Министър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба.

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Парадът ще се проведе на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Румен Радев беше гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Премиерът Румен Радев бе на посещение във Френската република в края на май и се срещна с президента Еманюел Макрон, припомня БТА.

България и Франция споделят общи позиции по темите за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа. Двустранното сътрудничество между двете страни се развива в ключови области като отбраната, енергетиката и европейските политики, каза българският премиер след срещата. Той поясни, че двамата с Макрон са обсъдили сигурността на Европа, енергийната политика, подкрепата за Украйна и европейската перспектива на Република Северна Македония.

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